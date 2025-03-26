Gelecek Partili Şahin: "Bu Toprakların Ortak Kültürü Olan, Sevincimiz Olan Nevruz Milli Bayramımız Olsun" - Son Dakika
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Gelecek Partili Şahin: "Bu Toprakların Ortak Kültürü Olan, Sevincimiz Olan Nevruz Milli Bayramımız Olsun"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Nevruz'un milli bayram ilan edilmesi yönündeki çağrısını yineleyerek, "Gelin, bu teklifi birlikte kanunlaştıralım, bu toprakların ortak kültürü olan, sevincimiz olan Nevruz milli bayramımız olsun diyorum" dedi.

26.03.2025 17:47
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(ANKARA) - Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Nevruz'un milli bayram ilan edilmesi yönündeki çağrısını yineleyerek, "Gelin, bu teklifi birlikte kanunlaştıralım, bu toprakların ortak kültürü olan, sevincimiz olan Nevruz milli bayramımız olsun diyorum" dedi.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, TBMM'de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nevruz Milli Bayram Olsun" açıklamasını hatırlatarak Nevruz'un milli bayram ilan edilmesi yönündeki çağrısını yineledi. Nevruz haftasında olduklarını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Beş ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi sundum, 'Nevruz milli bayram olsun' dedim, burada da bunu defalarca ifade ettim. İktidar partisine çağrımdır: Gelin, bu teklifi birlikte kanunlaştıralım, bu toprakların ortak kültürü olan, sevincimiz olan Nevruz milli bayramımız olsun diyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gelecek Partili Şahin: 'Bu Toprakların Ortak Kültürü Olan, Sevincimiz Olan Nevruz Milli Bayramımız Olsun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelecek Partili Şahin: "Bu Toprakların Ortak Kültürü Olan, Sevincimiz Olan Nevruz Milli Bayramımız Olsun" - Son Dakika
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