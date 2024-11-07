Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi'nin Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğinde düzenlediği Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması'nda dereceye girenler, ödüllerine kavuştu. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve beş gün süren yarışma, kete, hıngel, kavut kategorilerinde yapıldı. Her kategoride ilk üçe girme başarısı gösteren 9 yarışmacı, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Keçiören Belediyesi'nin Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğinde düzenlediği, Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması'nda dereceye girenler, ödüllerini aldı. Kalaba Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, kete kategorisi birincisine 500 bin TL, hıngel kategorisi birincisine 300 bin TL, kavut kategorisi birincisine 100 bin TL ödül verildi.

Törene, Belediye Başkanı Mesut Özaslan'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP PM Üyesi Saniye Barut, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, CHP İlçe Başkanı Berk Kılıç, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Demir, Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Alaattin Özsever, dernek ve federasyon temsilcileri, muhtarlar, yarışmacı aileleri ve vatandaşlar katıldı.

"Belediye bütçesinden 1 kuruş harcanmadı"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Belediye bütçesinden 1 kuruş harcamadan düzenlediğimiz bu organizasyon, bu işe gönül vermiş insanların sponsorluğunda gerçekleştirildi" dedi.

Kete kategorisinde 417, hıngel kategorisinde 248, kavut kategorisinde 48 olmak üzere toplam 713 yarışmacının hünerlerini sergilediğini kaydeden Başkan Özarslan, kültürel değerlerin yaşatıldığı büyük bir yarışmayı başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Biz bugün burada Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması'nın finaline gelmenin hoş sedası içindeyiz. Asil ve aziz milletimizin kültür kodlarını Keçiören'imizde bir araya getirmeyi amaçlamanın ve sonucuna ermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yarışmamıza katılan tüm yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen federasyon başkanlarımızdan, noterlerimizden, burada jürilik yapan kıymetli insanlarımızdan Allah razı olsun. Yüce Mevla'm birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın" diye konuştu.

"Geleneksel kültürümüzü yaşatan herkese teşekkür ediyoruz"

Geleneksel değerlerin yaşatılmasının önemli olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Mesut Başkan'ımız göreve geldiği günden beri enerjisiyle, projeleriyle, üretkenliğiyle hepimizin takdirini kazanmış durumda. Ben değerli başkanımıza ve kıymetli ekibine çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Geleneksel kültürümüzü yaşatmak için böylesine güzel bir yarışma, böylesine güzel bir ödül töreni organize etmiş. Ben bu ödül töreninde, bu yarışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan tüm kadın arkadaşlarımı katıldıkları için kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Mesut Başkan Keçiören'e renk katmaya devam ediyor"

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Mesut Başkan Keçiören'e renk katmaya devam ediyor. Keçiören'i zenginleştiren bir belediye başkanlığı örneği sergiliyor. Yollarından parklarına varıncaya kadar tertemiz bir Keçiören görüyoruz. Önemli günlerde düzenlediği etkinliklere yöresel değerleri yaşatan yeni bir organizasyon daha ekledi. Yarışmada dereceye girenleri kutluyorum. Sosyal demokrat, halkçı, toplumcu belediye başkanı örneği sergilediği için Mesut Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Protokol konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende kürsüye gelen Ankara 47. Noter Başkatibi Tevfik Kadri Anarat, noter damgalı zarf içinde yer alan ve ödül kazanan isimleri duyurdu. Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması'nda kete kategorisi birincisi Sevgi Karaca 500 bin TL, ikincisi Sema Değer 250 bin TL, üçüncüsü Ayşen Buzer 125 bin TL; hıngel kategorisi birincisi Beyza Ceren Baysal 300 bin TL, Bingül Sevdik 150 bin TL, Dudu Atar 75 bin TL; kavut kategorisi birincisi Elif Aktaş 100 bin TL, İrem Canbaz 50 bin TL ve Hülya Yılğan 25 bin TL'nin sahibi oldu.