Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Amasya'da çocuklarla buluştu.

Amasya Spor Salonu önünde konuşlandırılan tırda çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğrenip oynama fırsatı buluyor.

Burada oluşturulan parkurda çuval yarışı, halat çekme, halka, koca ayak, mas güreşi, mangala, aşık atma gibi geleneksel oyunlar oynanıp yüz boyama etkinliği gerçekleştiriliyor.

Tır sorumlusu Meryem Özdemir, gazetecilere, Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 2 Mayıs'ta yola çıktığını, ilk olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen 10 kente gittiklerini söyledi.

Daha sonra Türkiye turlarına devam ettiklerini anlatan Özdemir, " Ankara'dan başlayan yolculuğumuzu Bayburt'a kadar devam ettirmeyi planlıyoruz. Tır ile 81 ilimizi gezerek çocuklara mutluluk götürmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Geleneksel oyunlar oynayan çocuklar ise eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Gün boyunca Amasya'da kalacak tır, daha sonra Tokat'a gidecek.