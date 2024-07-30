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Gelengilerin çilek ve üzüm keyfi kamerada

KAYSERİ - Kayseri'de bir vatandaş; "TurboTruck" ismini verdiği uzaktan kumandalı aracı ile Erciyes'teki gelengileri besledi. Çilek ve üzüm yiyen gelengilerin mutluluğu ise kameraya yansıdı.

Kayseri'de bir vatandaş, "TurboTruck" ismini verdiği uzaktan kumandalı aracı ile farklı bir deneyime imza attı. Sosyal medyada yüzbinlerce takipçisi olan "TurboTruck" ile Erciyes'te gelengileri besledi. Aracının üzerine çilek ve üzüm koyan vatandaş; uzaktan kumanda ile aracı gelengilerin yoğun olduğu bölgeye gönderdi. İlk başlarda ne olduğunu şaşıran gelengiler; aracın üzerindeki üzüm ve çileği fark etti. Büyük bir keyifle meyveleri yiyen gelengiler; daha sonra uzaklaştı.

O anlar ise aracın üzerindeki kameraya yansıdı.