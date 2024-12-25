Gelibolu\'da İstiklal Marşı Yarışması

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışma, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
"İlkokullar" kategorisinde 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'ndan Alper Özhan birinci, Eşref Bitlis İlkokulu'ndan Zeynep Eğilmez ikinci, ve
Gazı Süleyman Paşa İlkokulu'ndan Sare Başaran üçüncü oldu.
"Ortaokullar" kategorisinde ise Namık Kemal Ortaokulu'ndan Almina Ece Ocak birinciliği, 100. Yıl Barış Ortaokulu'ndan İdil Kavalcı ikinciliği, İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ceylin Hamiyet Çamur üçüncülüğü elde etti.
Öğrencilere ödülleri, 27 Aralık'ta İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programında verilecek.
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