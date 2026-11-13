Gelibolu'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Gelibolu'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Namaztepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların 112'ye bildirmesiyle bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevleri karadan müdahaleyle kontrol altına alıp söndürdü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Namaztepe mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
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