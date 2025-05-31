Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bulgaristan uyruklu H.A.Y. idaresindeki plakası belirlenemeyen tır, ilçeye bağlı Bolayır bölgesinde yoldan çıkıp sürüklenerek devrildi.
Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, tır alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında tır kullanılmaz hale gelirken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Tır Yangını: Sürücü Alkollü Mü? - Son Dakika
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