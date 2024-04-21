Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Yakalandı

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evinde uyuşturucu madde bulunan H.Ç. gözaltına alındı.

21.04.2024 14:38
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve satışını engellemeye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, evinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen H.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Yakalandı - Son Dakika

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