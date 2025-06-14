Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında Gelibolu'da operasyon düzenledi.
Polis belirlediği adreste yaptığı aramada, 1 kilo 414 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan şüpheli V.M, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?