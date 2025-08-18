Gelibolu'da Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
Gelibolu'da Yangın Kontrol Altında

18.08.2025 14:00
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gelibolu'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

1) YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Orman kahramanlarımızın cansiparane mücadelesi sonucunda: Çanakkale/ Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor; vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

TARİHİ ALAN ZİYARETE AÇILDI

Yangın nedeniyle kapatılan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan'ın kuzey hattı yeniden ziyarete açıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde çıkan yangın nedeniyle kapalı olan Tarihi Alan'ın kuzey hattı ( Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı ) ziyarete açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

'YANMAMASI İÇİN SÜRMÜŞTÜM'

Öte yandan, Eceabat ilçesine bağlık Kumköy yakınlarında İrfan Çimen'e ait zeytin bahçesinin çevresi yanarken, zeytin ağaçlarına ise alevler ulaşmadı. Zeytin ağaçlarının çevresini sürdüğü için alevlerin zeytin ağaçlarına ulaşmadığını

söyleyen İrfan Çimen, "Sürülmeyenler, çevresinde anız olanlar yanıyor. Yanmaması için sürüyoruz, sürünce yanmıyor. Burayı yanmış görünce her şeyden soğudum. Buradaki ağaçlar 50 yıl geçse bile yerine gelmez" diye konuştu.

YANAN AĞAÇLARIN ARASINDA KARACA GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrıca yangın nedeniyle zarar gören Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda gezinen bir karaca cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
