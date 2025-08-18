Gelibolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Gelibolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

18.08.2025 11:13
Gelibolu'da başlayan yangın Eceabat'a ulaştı, tamamen kontrol altına alındı. Çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan ve tamamen kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangın geniş alanda etkili oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın tamamen kontrol altına alındığını duyurduğu yangın alanında çalışmalarını sürdüren ekipler, yanan yerlerdeki inceleme ve tarama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yangında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.

İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle Çanakkale Valiliği koordinesinde, Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köyleri tedbiren boşaltılmış, orman yangınına 12 uçak, 18 helikopter ile havadan, 343 kara aracı ve 1300 personelle karadan müdahale edilmişti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı.

Kaynak: AA

07:40
