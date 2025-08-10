Çanakkale'de, Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu şehitleri anıldı.
Gelibolu Yarımadası'ndaki Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde Gelibolu Derneği öncülüğünde Anafartalar Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından katılımcılar, şehitlerin mezarına çiçek bıraktı, dua etti.
Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Gelibolu Derneği Başkanı Süleyman Taş ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
