Gelin arabası takla attı: Damat ve gelin hafif yaralandı - Son Dakika
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Gelin arabası takla attı: Damat ve gelin hafif yaralandı

Gelin arabası takla attı: Damat ve gelin hafif yaralandı
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Nevşehir'de gelin arabasının takla attığı kazada gelin ve damat hafif yaralandı, endişe yaşandı.

NEVŞEHİR'de gelin arabasının takla attığı kazada gelin ve damat hafif yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde meydana geldi. Damat Eren G. idaresindeki 50 EK 534 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç sürücüsü damat Eren G. ile gelin Seda N.Y. hafif yaralandı. Düğün salonuna 300 metre uzaklıkta meydana gelen kaza nedeniyle konvoyda bulunan yakınları büyük endişe yaşadı.

Düğün konvoyunda bulunanların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gelin ve damat, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelin arabası takla attı: Damat ve gelin hafif yaralandı - Son Dakika

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