Gelin ve Kayınpeder Ortak İş Kurdu - Son Dakika
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Gelin ve Kayınpeder Ortak İş Kurdu

Hatay'da gelin Aslı ile kayınpeder Selahattin, oto yıkama dükkanında birlikte çalışıyor.

27.03.2025 16:00
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Akıllarına bile gelmiyordu... Gelin ve kayınpeder ortak olup kendi iş yerlerini açtılar

Gelin ile kayınpeder açtıkları oto yıkama dükkanında mesai yapıyor

Gelin Aslı Pekşen Ertürk: "Kayınpederimle çalışmak aklıma gelmezdi"

Kayınpeder Selahattin Ertürk: "Gelinimle birlikte çalışıyoruz ve birlikte çalışmak aklıma gelmezdi ama nasip buradaymış"

HATAY - Hatay'da yaşayan Aslı Pekşen Ertürk, 6 ay önce açtıkları oto yıkama işyerinde kayınpederi olan Selahattin Ertürk ile birlikte mesai yapıyor.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşayan Aslı Pekşen Ertürk, kayınpederi Selahattin Ertürk ile birlikte 6 ay önce açtıkları oto yıkamacı işyerinde birlikte çalışıyor. Gelin Ertürk kayınpederiyle birlikte ortak açtıkları işyerinde; araç yıkama, halı, koltuk, yorgan ve battaniye yıkama gibi hizmetler sunuyor. Açtığı iş yerinde zorlu şartlara rağmen mesai yapan Gelin Ertürk, görenlerin takdirini topluyor. Gelin Ertürk, araçların iç dış temizliğini 300 TL'ye halı yıkamanın metrekaresini 80 ile 90 TL arasında yıkadıklarını ifade etti.

" Gelinim ile oğlumun fikriydi ve bende onları yardımcı oluyorum"

Oto yıkamada geliniyle birlikte 6 aydır çalışan Selahattin Ertürk, "Bu işyerini açalı 6 ay oldu. Burada oto yıkama, halı, koltuk, yorgan, battaniye yıkama ve ev temizliği gibi işleri yapıyoruz. Gelinimle birlikte bu işyerinde çalışıyoruz. İşlerimiz iyi ve güzel gidiyor. Gelinim ile oğlumun fikriydi ve bende onları yardımcı oluyorum. Hayatın ne getireceği belli olmuyor, bu yüzden gelinimle birlikte çalışıyoruz. Aklıma gelmezdi ama nasip buradaymış" dedi.

"Kayınpederimle çalışmak aklıma gelmezdi"

Kayınpederiyle birlikte çalışabileceğini geçmişte düşünmediğini ifade eden Aslı Pekşen Ertürk, 6 aydır birlikte mesai yaptıklarını ifade ederek "Burası bir oto yıkama ama halı, yorgan ve koltuk yıkama gibi işleri yapıyoruz. Bu işleri kayınpederimle birlikte yapıyoruz. İşler çok şükür iyi gidiyor. Şu anda her şey daha güzel ve rahat bir şekilde hazırlanıyoruz. Kayınpederimle çalışmak aklıma gelmezdi. Bu işe çalışmam biraz zaman aldı ama alıştım. Araba yıkama kısmı değil ama halı yıkamada ıslaklığından dolayı kaldırılması biraz ağır bir iş oluyor. Onun dışında kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok. Biz her şeyi yaparız. Beni yaptığım her iş mutlu ediyor. Kendi ayaklarımın üzerinde durup yaptığım iş beni mutlu ediyor. Normal araçlar da değişiyor ama iç dış yıkama 300 TL'den yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gelin ve Kayınpeder Ortak İş Kurdu - Son Dakika

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