Gemerek'te Kadın ve Gençlere Eğitim Kursları

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara ve gençlere yönelik kurs açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Adıgüzel, AA muhabirine, kadınlara ve gençlere yönelik hasta ve yaşlıların bakımına destek eğitimi, bilgisayar işletmenliği, İngilizce A1 seviye, yetişkinlere yönelik 1. kademe okuma yazma ve temel eğitim kursu açtıklarını söyledi.

Adıgüzel, açılan kurslara vatandaşların ilgi gösterdiğini belirterek, "Kursa katılanlara teşekkür ediyorum. Aldıkları sertifikalar ile kendilerine yeni imkanlar bulacaklar." dedi.