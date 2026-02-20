Gemerek'te şehit aileleri, gaziler ve yakınları iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Gemerek'te şehit aileleri, gaziler ve yakınları iftar sofrasında buluştu

Gemerek\'te şehit aileleri, gaziler ve yakınları iftar sofrasında buluştu
20.02.2026 10:27
Sivas'ın Gemerek ilçesinde ramazan ayının ilk iftar programında şehit aileleri, gaziler ve yakınları bir araya geldi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ramazan ayının ilk iftar programında şehit aileleri, gaziler ve yakınları bir araya geldi.

Gemerek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programa, Kaymakam Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Seza Çelikten, Cumhuriyet Başsavcısı Serpil Kahveci, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tugay Olucak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Kaymakam Koca, davetlilerin masalarını tek tek dolaşarak, şehit aileleri ile gazi ve yakınlarıyla ilgilendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gemerek, Güncel, İftar, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemerek'te şehit aileleri, gaziler ve yakınları iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

10:26
SON DAKİKA: Gemerek'te şehit aileleri, gaziler ve yakınları iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
