Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
B.A. (18) yönetimindeki 38 FN 389 plakalı otomobil ile A.C. (58) idaresindeki 06 YDA 77 plakalı otomobil Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan B.A, G.T. (65) ve A.A. (43), Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gemerek'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
