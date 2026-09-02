Gemi faciasında ölen Gülcan Gürel, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Gemi faciasında ölen Gülcan Gürel, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Gemi faciasında ölen Gülcan Gürel, Mersin\'de son yolculuğuna uğurlandı
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KKTC'nin Girne kentinde geminin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Gülcan Gürel'in cenazesi, Mersin'de toprağa verildi. Törene kazadan kurtulan kızı Tusem ve kız kardeşi Eda katılırken, yaralı babası KKTC'de tedavi gördüğü için yer alamadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Gülcan Gürel'in cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin, 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazada hayatını kaybeden 33 yaşındaki Gürel'in naaşı, temizlik personeli olarak görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastane bahçesinde düzenlenen törene, Gürel'in kazadan kurtulan 9 yaşındaki kızı Tusem Gürel ve kız kardeşi Eda Payam, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici ve mesai arkadaşları katıldı. Gürel'in, kazada yaralanan babası Bayram Payam ise KKTC'de süren tedavisi nedeniyle törende yer alamadı.

Törende, Gürel için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Yakınları ve çalışma arkadaşları üzüntü yaşadı.

Gürel'in cenazesi, merkez Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze namazında, Gürel'in eşi Kemal Gürel ve KKTC'de uzman çavuş olarak görev yapan erkek kardeşi Mehmet Payam'ın yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, KKTC Mersin Başkonsolosu Ülkü Alemdar, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve vatandaşlar da yer aldı.

Can yeleğini kızına giydirmiş

Gülcan Gürel, kızı Tusem, babası Bayram ve kız kardeşi Eda'nın, kardeşi Mehmet Payam'ı ziyaret etmek için KKTC'ye gittiği, ailenin Mersin'e dönmek için bindikleri yolcu gemisinde kazaya karıştıkları öğrenildi.

Geminin alabora olması nedeniyle Gülcan Gürel'in yaşamını yitirdiği, can yeleğini giydirdiği kızı ile kardeşinin kurtarıldığı, yaralanan babasının da hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Gürel'in mesai arkadaşı Sibel İçel, gazetecilere, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yıldır aynı birimde çalıştıklarını söyledi.

İçel, Gürel ile 10 gün önce görüştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bana veda etmemişti. 'Gezmeye gidip geleceğim abla, gelince de ilk seni göreceğim.' dedi. Kıbrıs'a erkek kardeşinin yanına gitmişti. Can yeleğini giydirdiği kızını babasına emanet etmiş. Kendisinin beli kırılmış diye duyduk. Sonra gözden kaybolmuş. Babası, kardeşi ve kızı beraberdi. Eşi limandan kendisini almaya gitmişti. Keşke böyle olmasaydı. Çok iyi arkadaşımdı, çok yakındık. Benden hiç ayrılmazdı."

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi sağ kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Kıbrıs, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemi faciasında ölen Gülcan Gürel, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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