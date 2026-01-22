Gemlik Belediyesi'nin Ücretsiz İngilizce Derslerine Yoğun İlgi

(BURSA) - Gemlik Belediyesi'nin kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmak amacıyla Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi'nde düzenlediği ücretsiz İngilizce dersleri yoğun ilgi görüyor.

Gemlik Belediyesi tarafından kadınlar ve çocukların kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla hizmete açılan Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi'nde eğitim programları sürüyor. Merkez bünyesinde farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenen ücretsiz İngilizce dersleri de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İngilizce öğretmeni Fatma Nur Şimşek tarafından verilen eğitimlerde kadınlar ve çocuklar, temel dil becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Etkileşimli ve eğlenceli içeriklerle yürütülen dersler, katılımcıların dile ilgisini artırıyor.

"Belediye destekleyici çalışmalarını sürdürmeye devam edecek"

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, merkezde sürdürülen çalışmaların önemine dikkati çekerek, "Gemlik Belediyesi, Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi aracılığıyla eğitimden sanata birçok alanda düzenlediği ücretsiz programlarla, toplumun her kesimine yönelik destekleyici çalışmalarını sürdürmeye devam edecek" dedi.