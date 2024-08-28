Bursa'nın Gemlik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Cihangir Gündağ (21) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Gemlik- Armutlu kara yolunda kontrolden çıkarak zeytinlik alana devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçtan savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni, Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Araçta bulunan ve kazada yaralanan 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından aynı hastanede tedaviye alındı.
Son Dakika › Güncel › Gemlik'te hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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