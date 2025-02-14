Gemlik'te Kaçak Konteyner Yıkımı Hava Muhalefetine Takıldı - Son Dakika
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Gemlik'te Kaçak Konteyner Yıkımı Hava Muhalefetine Takıldı

Gemlik\'te Kaçak Konteyner Yıkımı Hava Muhalefetine Takıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Narlı Mahallesi'ndeki kaçak konteynerler için yıkım işlemi, çamurla kaplanan engebeli arazide iş makinelerinin ilerleyememesi nedeniyle ertelendi. Belediye ekipleri, yıkımın 15 Mart'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

14.02.2025 19:08  Güncelleme: 19:09
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BURSA'nın Gemlik ilçesinde, kaçak konteynerlerin yıkımı, hava muhalefetine takıldı. İş makineleri çamurla kaplanan engebeli arazide ilerleyemeyince, yıkım ertelendi.

Gemlik Belediyesi'nce, Narlı Mahallesi'ndeki tarım arazisine, vatandaşlar tarafından kurulan konteynerler için yıkım kararı alındı. Belediye ekipleri konteynerleri yıkmak için bölgeye gitti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iş makineleri ile bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yağmur nedeniyle çamurla kaplanan engebeli arazide ilerleyemedi. Ulaşımın tehlikeli hale gelmesiyle yıkım işlemi ertelenirken, belediye ekipleri, kaçak yapı sahiplerine bilgilendirme yaparak, yıkımın 15 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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