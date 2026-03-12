Gemlik Zabıtası, Marketlere Yönelik Denetimlerini Sıklaştırdı

(BURSA) - Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde marketlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde kasa ve raf fiyatları, ürün gramajları ve iş yerlerinin genel hijyen koşulları incelendi.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin market denetimleri sırasında bazı ürünlerde kasa ve raf fiyatlarının farklı olduğu tespit edildi. Söz konusu işletmeler hakkında Zabıta Yönetmeliği'nin 66. Maddesi kapsamında tutanak düzenlenirken cezai işlem süreci başlatıldı. Ekipler ayrıca fiyat farklılığı bulunan ürünlerde gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlayarak raf ve kasa fiyatlarının uyumlu hale getirilmesini temin etti.

Kontroller kapsamında son kullanma tarihi geçmiş ürünler de tespit edilerek satıştan kaldırıldı. Söz konusu ürünler, gıda mühendisi gözetiminde imha edilmek üzere işlem altına alınırken durum Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, vatandaşların gıda ile ilgili şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı üzerinden iletebileceklerini belirtti.

Kasa ve raf fiyatı farklı olan ürünlerle karşılaşılması durumunda fotoğraflarla birlikte belediyenin '0531 680 55 50' numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirim yapılabileceği ifade edildi.