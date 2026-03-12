Gemlik Zabıtası, Marketlere Yönelik Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
Gemlik Zabıtası, Marketlere Yönelik Denetimlerini Sıklaştırdı

12.03.2026 14:27  Güncelleme: 15:29
Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki fiyat uyumsuzluklarını ve hijyen koşullarını denetliyor. Yapılan denetimlerde fiyat farklılıkları tespit edilerek cezai işlem süreci başlatıldı.

(BURSA) - Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde marketlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde kasa ve raf fiyatları, ürün gramajları ve iş yerlerinin genel hijyen koşulları incelendi.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin market denetimleri sırasında bazı ürünlerde kasa ve raf fiyatlarının farklı olduğu tespit edildi. Söz konusu işletmeler hakkında Zabıta Yönetmeliği'nin 66. Maddesi kapsamında tutanak düzenlenirken cezai işlem süreci başlatıldı. Ekipler ayrıca fiyat farklılığı bulunan ürünlerde gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlayarak raf ve kasa fiyatlarının uyumlu hale getirilmesini temin etti.

Kontroller kapsamında son kullanma tarihi geçmiş ürünler de tespit edilerek satıştan kaldırıldı. Söz konusu ürünler, gıda mühendisi gözetiminde imha edilmek üzere işlem altına alınırken durum Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, vatandaşların gıda ile ilgili şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı üzerinden iletebileceklerini belirtti.

Kasa ve raf fiyatı farklı olan ürünlerle karşılaşılması durumunda fotoğraflarla birlikte belediyenin '0531 680 55 50' numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirim yapılabileceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik Zabıtası, Marketlere Yönelik Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika

15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
SON DAKİKA: Gemlik Zabıtası, Marketlere Yönelik Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
