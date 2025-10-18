Otobüs şoförünü acımadan dövdü! İşte o anlar - Son Dakika
Otobüs şoförünü acımadan dövdü! İşte o anlar

18.10.2025 17:29
Haber Videosu

Bursa'da otobüs terminalinde bir yolcu, kızına bağırdığı gerekçesiyle otobüs şoförüne defalarca yumruk atarak saldırdı. Olay anı bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde terminalde bir kişi, kızına bağırdığı gerekçesiyle otobüs şoförüne yumruk attı. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gemlik ilçesindeki otobüs terminalinde bir kişi, kızına bağırdığını ileri süren kişi, şoförü defalarca yumruk atarak darp etti.

ŞOFÖRÜ BÖYLE YUMRUKLADI

Saldırgan, çevredekiler tarafından otobüsten uzaklaştırılırken, o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

