Genç Bilaller Ezan Yarışması Kastamonu Finali

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Kastamonu il finali, İhsangazi ilçesinde gerçekleştirildi.
İhsangazi İmam Hatip Ortaokulu'nda 15 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilen programda Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yusuf Mecit Çevre, il birincisi oldu.
Çevre, Bartın'da düzenlenecek bölge yarışmasında Kastamonu'yu temsil edecek.
Programa İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
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