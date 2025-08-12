Genç Dostu Projeler Hayata Geçmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Genç Dostu Projeler Hayata Geçmeli

12.08.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Arslan, gençlerin topluma katkı sunması için acil sosyal projelerin uygulanmasını istedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gençlerin ülkesinde kalıp üretken bireyler olarak topluma katkı sunmalarını sağlayacak, yaşam kalitelerini artıracak genç dostu sosyal projeler ivedilikle hayata geçirilmelidir." ifadesini kullandı.

Arslan, Dünya Gençlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gençliği sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin mimarı olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuyla önemli avantaja sahip olduğunu vurgulayan Arslan, ülkenin TÜİK'in "İstatistiklerle Gençlik 2024" verilerine göre yüzde 14,9 genç nüfus oranıyla Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin ortalamasının üzerinde bulunduğunu kaydetti.

Gençlerin insan onuruna yakışır işlerde çalışmalarının, ekonomik üretkenliğin ve toplumsal adaletin vazgeçilmez temel taşı olduğunu dile getiren Arslan, "Hak-İş olarak gençliğin bu haklara eksiksiz erişmesi için toplumsal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebildiği, emeğin ve hakkaniyetin esas alındığı bir çalışma hayatı için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gençler, sosyal hayatın tüm alanlarında eşit haklara sahip olmalı"

Son yıllarda genç işsizlik oranının düştüğüne işaret eden Arslan, "Ancak ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin oranı hala yüksektir. TÜİK'in 'İstatistiklerle Gençlik 2024' raporuna göre, bu oran yüzde 22,9'dur. Bu durum, genç nüfusun önemli bölümünün eğitim süreçlerine ve iş gücü piyasasına aktif şekilde katılamadığını ortaya koymaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Arslan, gençlerin sendikal haklarını tanımaları, savunmaları ve sendikal yapılarda aktif rol üstlenmeleri için çalıştıklarını belirterek, şunları paylaştı:

"Sendikal hareketin devamlılığının, gençlerin bu harekete dahil olmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. 'Gençlik Farkında' proje yarışmalarımız, staj programlarımız ve üniversitelerle kurduğumuz güçlü işbirlikleriyle gençlerin gelişimine ve sendikal bilinçlenmesine katkı sağlama çalışmalarımızı her geçen gün artırarak sürdürüyoruz. Gençler, yalnızca iş yaşamında değil, sosyal hayatın tüm alanlarında da eşit haklara sahip olmalıdır.

Gençlerin ülkesinde kalıp üretken bireyler olarak topluma katkı sunmalarını sağlayacak, yaşam kalitelerini artıracak genç dostu sosyal projeler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Hak-İş olarak Türkiye'nin yarınlarının gençlerle şekilleneceğine olan inancımızla, emeğin değerinin bilindiği, gençliğin hak ettiği yaşamı kurabildiği, güvenceli ve onurlu bir çalışma hayatı için mücadelemize güçlü şekilde devam edeceğimizi ifade ediyor, Dünya Gençlik Günü'nü kutluyoruz."

Kaynak: AA

Mahmut Arslan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Gençlik, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Dostu Projeler Hayata Geçmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
TMSF, Ekotürk’e el koydu TMSF, Ekotürk'e el koydu
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri

11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:37
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
16:27
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor
Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor
16:27
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
16:17
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
16:09
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir
Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
16:00
Kars’taki köpeklere şiddet görüntülerine jet soruşturma
Kars'taki köpeklere şiddet görüntülerine jet soruşturma
15:56
Serdal Adalı’dan Jadon Sancho ve Rashord açıklaması
Serdal Adalı'dan Jadon Sancho ve Rashord açıklaması
15:53
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
15:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 12:35:23. #7.12#
SON DAKİKA: Genç Dostu Projeler Hayata Geçmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.