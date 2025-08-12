Genç Dostu Projeler Hayata Geçmeli

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gençlerin ülkesinde kalıp üretken bireyler olarak topluma katkı sunmalarını sağlayacak, yaşam kalitelerini artıracak genç dostu sosyal projeler ivedilikle hayata geçirilmelidir." ifadesini kullandı.

Arslan, Dünya Gençlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gençliği sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin mimarı olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuyla önemli avantaja sahip olduğunu vurgulayan Arslan, ülkenin TÜİK'in "İstatistiklerle Gençlik 2024" verilerine göre yüzde 14,9 genç nüfus oranıyla Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin ortalamasının üzerinde bulunduğunu kaydetti.

Gençlerin insan onuruna yakışır işlerde çalışmalarının, ekonomik üretkenliğin ve toplumsal adaletin vazgeçilmez temel taşı olduğunu dile getiren Arslan, "Hak-İş olarak gençliğin bu haklara eksiksiz erişmesi için toplumsal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebildiği, emeğin ve hakkaniyetin esas alındığı bir çalışma hayatı için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gençler, sosyal hayatın tüm alanlarında eşit haklara sahip olmalı"

Son yıllarda genç işsizlik oranının düştüğüne işaret eden Arslan, "Ancak ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin oranı hala yüksektir. TÜİK'in 'İstatistiklerle Gençlik 2024' raporuna göre, bu oran yüzde 22,9'dur. Bu durum, genç nüfusun önemli bölümünün eğitim süreçlerine ve iş gücü piyasasına aktif şekilde katılamadığını ortaya koymaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Arslan, gençlerin sendikal haklarını tanımaları, savunmaları ve sendikal yapılarda aktif rol üstlenmeleri için çalıştıklarını belirterek, şunları paylaştı:

"Sendikal hareketin devamlılığının, gençlerin bu harekete dahil olmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. 'Gençlik Farkında' proje yarışmalarımız, staj programlarımız ve üniversitelerle kurduğumuz güçlü işbirlikleriyle gençlerin gelişimine ve sendikal bilinçlenmesine katkı sağlama çalışmalarımızı her geçen gün artırarak sürdürüyoruz. Gençler, yalnızca iş yaşamında değil, sosyal hayatın tüm alanlarında da eşit haklara sahip olmalıdır.

Gençlerin ülkesinde kalıp üretken bireyler olarak topluma katkı sunmalarını sağlayacak, yaşam kalitelerini artıracak genç dostu sosyal projeler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Hak-İş olarak Türkiye'nin yarınlarının gençlerle şekilleneceğine olan inancımızla, emeğin değerinin bilindiği, gençliğin hak ettiği yaşamı kurabildiği, güvenceli ve onurlu bir çalışma hayatı için mücadelemize güçlü şekilde devam edeceğimizi ifade ediyor, Dünya Gençlik Günü'nü kutluyoruz."