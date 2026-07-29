Genç gönüllüler Eskişehir Küllüoba Arkeoloji Kampı'nda tarihle buluştu - Son Dakika
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Genç gönüllüler Eskişehir Küllüoba Arkeoloji Kampı'nda tarihle buluştu

Genç gönüllüler Eskişehir Küllüoba Arkeoloji Kampı\'nda tarihle buluştu
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından Küllüoba Kazı Başkanlığı paydaşlığında düzenlenen "Küllüoba Arkeoloji Kampı"nda 12 gönüllü genç, üç gün boyunca Anadolu'nun en ö

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından Küllüoba Kazı Başkanlığı paydaşlığında düzenlenen "Küllüoba Arkeoloji Kampı"nda 12 gönüllü genç, üç gün boyunca Anadolu'nun en önemli arkeolojik yerleşimlerinden biri olan Küllüoba Höyüğü'nde arkeolojiyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi ve Halk Ekmek A.Ş.'nin destekleriyle 30 yıldır sürdürülen Küllüoba Höyüğü kazıları, Seyitgazi ilçesi Yenikent Mahallesi yakınlarında günümüzden yaklaşık 5 bin 200 yıl öncesine uzanan yaşamın izlerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

Gerçekleştirilen kampta gençler, kazı ekibi eşliğinde yürütülen arkeolojik çalışmaları yerinde inceleyerek kazı süreçlerine uygulamalı olarak katıldı. Bilimsel yöntemlerle sürdürülen kazı çalışmalarını yakından gözlemleme fırsatı bulan katılımcılar, arkeolojik araştırmaların farklı aşamaları hakkında bilgi edindi.

Kamp kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Küllüoba Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Türkteki, gençlerle bir araya gelerek Tunç Çağı ve Küllüoba Höyüğü'nün Anadolu arkeolojisindeki yeri ve önemi hakkında sunum gerçekleştirdi. Türkteki, Küllüoba'da ortaya çıkarılan buluntuların Anadolu'nun erken yerleşim tarihi, şehirleşme süreci ve dönemin sosyal yaşamına ilişkin önemli veriler sunduğunu anlattı.

Ardından Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Tuna tarafından Küllüoba kazılarında uygulanan bilimsel çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Tuna, kazı öncesi hazırlık süreçlerinden buluntuların kayıt altına alınmasına, belgeleme çalışmalarından laboratuvar süreçlerine kadar arkeolojik araştırmaların bilimsel aşamalarını katılımcılarla paylaştı.

Program kapsamında ayrıca, Küllüoba kazılarından elde edilen veriler doğrultusunda Eskişehir Halk Ekmek tarafından üretilen Küllüoba Ekmeği ile Dorlion Zeytinyağı'nın tadımı gerçekleştirildi. Gençler, bölgenin binlerce yıllık beslenme kültürüne ilişkin bilgi edinirken, arkeolojik çalışmaların kültürel mirasa katkısını da yakından deneyimledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Genç gönüllüler Eskişehir Küllüoba Arkeoloji Kampı'nda tarihle buluştu - Son Dakika

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