Genç Judocu Sema Mete'nin Olimpiyat Hedefi

(İZMİR)- 10 yaşındayken İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün okullarda yürüttüğü sportif yetenek taramaları sırasında keşfedilen judocu Sema Mete, yaşadığı zorlu sakatlıklara, yoğun antrenman temposuna ve yaşça büyük rakiplerine karşı verdiği mücadeleyle dikkat çekiyor. Türkiye ve uluslararası arenada birçok madalyanın sahibi olan genç sporcunun yeni hedefi olimpiyat madalyası.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün okullarda yürüttüğü sportif yetenek taramaları sırasında keşfedilen kulübün lisanslı judocusu Sema Mete, ulusal ve uluslararası arenada büyük başarılar elde etti. 2019 yılından bu yana katıldığı ulusal turnuvalarda 10 Türkiye şampiyonluğu kazanan 17 yaşındaki milli judocu, 2024 ve 2025 yıllarında katıldığı Ümitler ve Gençler Türkiye şampiyonalarından da üç altın madalya çıkarmayı başardı. Ocak ayında ilk kez yarıştığı "Büyükler" kategorisinde ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa'da büyük performans

Ulusal düzeyde katıldığı tüm turnuvalarda zirveye ulaşan Sema Mete, rotasını Avrupa'ya çevirdi. Katıldığı 14 uluslararası organizasyonda Slovenya, Almanya, Rusya, Polonya, Romanya, Kazakistan, Litvanya, Avusturya, Estonya, Hollanda, İngiltere, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Özbekistan, Azerbaycan ve Makedonya'dan rakiplerini tek tek mağlup ederek önemli başarılara ulaştı. Nisan 2024'de Çekya ve Almanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası ile Temmuz 2024'de yine Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Kupası'nda üçüncülük kürsüsüne çıkan judocu, 8-9 Mart 2025 tarihlerinde Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yapılan ve 29 ülkeden 302 sporcunun katıldığı Büyükler Avrupa Kupası'nda kendisinden 13 yaş büyük rakibine yenilerek gümüş madalyada kaldı.

"Sakatlık beni durdurmadı"

Kariyerinin başında ciddi bir sakatlık yaşayan ve ön çapraz bağ ameliyatı geçiren genç sporcu Sema Mete, bu başarılar hiç de kolay gelmediğini belirterek, "Sakatlık sonrası geri dönmek kolay olmadı. Bir buçuk yıl boyunca hem bedenimi hem psikolojimi toparlamaya çalıştım. İlk yarışmamda üçüncü oldum ama Balkan Şampiyonluğu'nu kazanınca 'Tamam, ben başladım!' dedim. Sonrasında dünya şampiyonasında bronz madalya almak bana büyük moral verdi" dedi.

"Büyüklerle yarışmak farklı bir seviye"

Genç yaşına rağmen büyükler kategorisinde mücadele etmeye başlayan Sema Mete, burada yaşadığı deneyimin önemli olduğunu söyleyerek, "Benden yaşça büyük rakiplerle mücadele ettim. Önce çok stres yaşadım ama antrenmanlarda harcadığım saatleri, ailemden uzak kaldığım günleri düşündüm. 'Bu kadar emeğin karşılığı olmalı' dedim ve kendimi mental olarak çok iyi hazırladım. Karadağ'da finale çıktığımda elim ayağım titriyordu. Kazanmayı çok istiyordum ama son 20 saniyede bir hata yaptım ve rakibime kaybettim. Bu bana çok büyük bir ders oldu. Büyüklerde başarılı olabilmem için daha fazla çalışmam gerektiğini anladım" diye konuştu.

Sıkı disiplin, büyük fedakarlık

Mete'nin bir günü oldukça yoğun geçiyor. Sabah erken saatlerde doğa yürüyüşüyle başlayan gün, çift antrenman ve mental hazırlıklarla devam ediyor. Genç sporcu, "Antrenmanlardan önce ve sonra her detayımıza dikkat ediyoruz. Beslenmemizden uyku düzenimize kadar her şey belli bir programda. Arkadaşlarım gezerken ben antrenmandayım ama biliyorum ki ileride kazanan biz olacağız" dedi.

Hedef olimpiyat madalyası

Judo kariyeriyle birlikte lise öğrenimine de devam eden Sema, geleceğe odaklanmış durumda. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, şampiyon sporcular yetiştirme ve destekleme hedefinin kendisini ve arkadaşlarını daha da motive ettiğini belirten Sema Mete, en büyük hayalinin ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada zirveye taşımak olduğunu söyleyerek, "Şimdi önümüzde daha büyük hedefler var. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında daha büyük başarılar elde etmek, Los Angeles Olimpiyatlarında madalya kazanmak istiyorum. Yetişmemde emeği olan hocalarıma ve takım arkadaşlarıma minnettarım. Daha çok çalışacağım ve en iyisi için mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.