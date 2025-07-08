Genç KADEM'den Şehzade Camisi bahçesinde aşure ikramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Genç KADEM'den Şehzade Camisi bahçesinde aşure ikramı

Genç KADEM\'den Şehzade Camisi bahçesinde aşure ikramı
08.07.2025 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) bünyesindeki Genç KADEM gönüllüleri, Şehzade Camisi'nin bahçesinde aşure ikramında bulundu.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) bünyesindeki Genç KADEM gönüllüleri, Şehzade Camisi'nin bahçesinde aşure ikramında bulundu.

Genç KADEM gönüllüleri, muharrem ayı dolayısıyla Şehzade Camisi'nin bahçesinde stant kurdu. Gönüllüler, ikindi namazı sonrasında vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşure ikramına, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu da katıldı.

Etkinlikte konuşan Bayraktar, aşurenin sadece bir tatlı olmadığını, sabrın, şükrün ve paylaşımın bir simgesi olduğunu söyledi.

Bayraktar, muharrem ayının en güzel geleneklerinden biri olan aşurenin toplumdaki yerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aşure, bambaşka tatların bir araya geldiğinde ne kadar güzel tatların ortaya çıktığını gösteren bir örnek. Bizlerin de insanlar olarak farklılıklarımızla beraber ortak paydada buluştuğumuzda güzelliklerin, bereketin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Biz de KADEM olarak bu güzel geleneğimizi yaşatmak için her sene aşure etkinliği yapıyoruz. Aşure günümüz mübarek olsun. Muharrem ayımız hayırlara vesile olsun. Dualarımızda şehitlerimizi unutmuyoruz. Elim bir olayda yitirdiğimiz 12 şehidimizi buradan rahmetle ve minnetle anıyorum. Ailelerine sabır diliyorum."

Canan Sarı da Müslümanlar için aşurenin önemine işaret ederek, muharrem ayının bereketini aşureyle yansıttığını söyledi.

Sarı, aşurenin her kültürde farklı malzemelerle yapıldığını belirterek, "Aşurenin özü temel olarak aynı şeyi, genel olarak bereketi, birliği, beraberliği ve kardeşliği ifade ediyor. Biz de bu nedenle artık geleneksel olarak her sene aşure yapmaya başladık. KADEM olarak aşuremizi yapıyor ve misafirlerimize ikram ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç KADEM'in aşure etkinliğini üstlenmesinin kıymetli olduğunu vurgulayan Sarı, "Aşure uzun yıllardır yapılan bir gelenek. Bu geleneğin gençler eliyle tekrarlanması ve gelecek nesillere aktarılması hem toplumsal hafızanın korunması hem de kültürümüz, milli manevi değerlerimiz açısından önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç KADEM'den Şehzade Camisi bahçesinde aşure ikramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
Kenya’da hükümet karşıtı protestolar: 10 ölü, 29 yaralı Kenya'da hükümet karşıtı protestolar: 10 ölü, 29 yaralı
Hatay’da ormanlık alanda yangın çıktı Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’nın Türkiye açıklamasına sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Türkiye açıklamasına sert tepki
Rize’de iki araç birbirine girdi 10 yaralı Rize'de iki araç birbirine girdi! 10 yaralı
Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı Gözler bugünkü duruşmada Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı! Gözler bugünkü duruşmada
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu

19:29
Gözaltına alınan CHP’li belediye başkanvekili Ahmet Şahin hakkında karar
Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanvekili Ahmet Şahin hakkında karar
18:59
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi Aradaki fark dikkat çekici
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
17:20
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara “rüşvet“ soruşturmasında tutuklandı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "rüşvet" soruşturmasında tutuklandı
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
10:46
Fenomen dansçı, mahrem yerlerini gösterme suçundan tutuklandı
Fenomen dansçı, mahrem yerlerini gösterme suçundan tutuklandı
10:09
Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı
Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı
10:09
İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşme ertelendi
İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşme ertelendi
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
09:18
78 canın hesabı soruluyor Kartalkaya davasında 2. gün
78 canın hesabı soruluyor! Kartalkaya davasında 2. gün
09:15
Teksas’taki sel felaketinde can kaybı 104’e yükseldi
Teksas'taki sel felaketinde can kaybı 104'e yükseldi
08:57
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 20:15:21. #7.11#
SON DAKİKA: Genç KADEM'den Şehzade Camisi bahçesinde aşure ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.