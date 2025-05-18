Genç Kameramanlar İçin Yeni Çatı

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, mesleğe yeni adım atacak kameramanları yetiştirmek ve onlara rehberlik etmek amacıyla Gençlik Kolları kuruldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iletişim meslek liseleri ve üniversitelerin iletişim fakültelerinde eğitim gören genç habercileri bir çatı altında buluşturmak için Dernek Yönetim Kurulu kararıyla Gençlik Kolları oluşturuldu.

Kararda, gençlik kollarının amacı, genç haber kameramanlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak, genç habercilere tecrübe aktarmak, onların dayanışmalarına ve sektöre hazırlanmalarına rehberlik etmek ve dernek ile güçlü bağ kurmalarını teşvik etmek olarak belirlendi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Gençlik Kollarından, Derneğin yönetim kurulu üyesi Buğra Benlioğlu, teşkilatlanma sürecinden ise yönetim kurulu üyeleri Siphan Turgut ve Gazi Taş sorumlu olacak.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Gençlik Kollarına üye olmak isteyenler, derneğin internet adresi "www.thkd.tr" adresinde bulunan formu doldurup online olarak başvurabilecek.