Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Çektiği türbe fotoğrafını kullanmak isteyen müezzinden telif ücreti talep eden genç kadın, aldığı yanıt sonrası yaşananları sosyal medyada anlattı. Müezzinin tavrının bir anda değiştiğini belirten kadın, kendisine dava açılabileceğinin söylendiğini iddia etti.

İddiaya göre bir müezzin, genç kadının çektiği türbe fotoğrafını kullanmak istediğini belirterek kendisiyle iletişime geçti. Kadın ise fotoğrafın kullanım hakkı için telif ücreti talep ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç kadın, fotoğraf için 1.500 TL telif ücreti istediğini belirtti. Ancak ücretin söylenmesinin ardından müezzinin tavrının değiştiğini öne sürdü. Kadın paylaşımında, “Ücreti duyan müezzinin kibarlık uçup gitti” ifadelerini kullandı. Genç kadın, konuyla ilgili açıklamasında "Neymiş? Vakıfların eserini izinsiz çekmişim, bu yasal değilmiş. Hatta bölge müdürüyle görüşmüş, bana dava açma hakları bile olabilirmiş" dedi.