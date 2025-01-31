Genç Kızılay, Türkiye\'de Yedinci Oldu

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Havza Genç Kızılay İlçe Başkanı İrem Uyaroğlu, gönüllülerinin yürüttükleri faaliyetlerle ülke genelinde 206 şube arasında yedinci olduklarını belirtti.

Uyaroğlu, yaptığı açıklamada, Genç Kızılay Genel Merkezinin 2024 yılı faaliyet raporları sonrası gönüllü kazanımı ve gönüllü faaliyetleri gibi konularla ilgili değerlendirme yapıldığını söyledi.

İnsanlara faydalı olmak ve gençleri yardım faaliyetlerine yönlendirerek paylaşmanın ve iyilik yapmanın, insanların hayatlarına dokunmanın kıymetini yaşatmak istediklerini anlatan Uyaroğlu, "Gönüllü faaliyetlerimiz ile ülke genelinde 206 şube arasında il genelinde birinci, Karadeniz'de ikinci, Türkiye genelinde yedinci olma onurunu yaşadık. Tüm gönüllülerimize çalışmalarımıza vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Yürütülen faaliyetlere katılan ve destek veren tüm gönüllülere teşekkür eden Uyaroğlu, "Genç Kızılay Havza Şubesi olarak yürütmüş olduğumuz faaliyetlerde her zaman yarımızda olan başta Kaymakamımız Mustafa Ayvat, Belediye Başkanımız Murat İkiz, Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban ile diğer destekçilerimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.