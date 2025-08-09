Genç Memur-Sen'den Talepler Çağrısı

Genç Memur-Sen İzmir İl Başkanı Enes Sabancı, toplu sözleşme sürecinde genç memurların taleplerinin dikkate alınması çağrısında bulundu.

Sabancı, yaptığı yazılı açıklamada kamu çalışanlarının haklarını korumak ve geleceği güvence altına almak amacıyla süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Sabancı, "Bu süreçte genç memurların taleplerinin göz ardı edilmemesi, adil ücret politikalarının hayata geçirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi en büyük önceliğimizdir. Geleceğin güçlü Türkiye'si, emeğin hakkının verildiği, gençlerin umutla yarına baktığı bir kamu yapısıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.