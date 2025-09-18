Genç Mucit Trafik Kazalarını Azaltmayı Hedefliyor

Nijerya'da her yıl yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarına çözüm bulmak isteyen üniversite öğrencisi İbrahim Bala, direksiyon başında uyuyakalınca sesle uyaran gözlük tasarladı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Müdürlüğünün raporuna göre geçen yıl ülke genelindeki 9 bin 570 trafik kazasında 5 bin 421 kişi yaşamını yitirdi.

Trafik kazalarının en yaygın nedenlerinden birinin, şoförlerin yorgunluk ve uykusuzluk sebebiyle direksiyon başında uyuyakalması olduğu ifade ediliyor.

Kano eyaletine bağlı Bichi bölgesinde yaşayan Federal Eğitim Teknik Üniversitesi öğrencisi 24 yaşındaki İbrahim Bala, sürücülerin uzun yolculuklarda uykuya dalmalarını engellemek amacıyla özel gözlük tasarladı.

Genç yaşta büyük hedefler

Geliştirdiği cihazla Kano eyaletinde üniversite öğrencileri arasında düzenlenen teknoloji yarışmasında ikincilik ödülünü kazanan Bala, AA muhabirine, özellikle kamyon ve otobüs şoförlerinin saatlerce dinlenmeden yolculuk yapmaları nedeniyle meydana gelen trafik kazalarına çözüm bulmak istediğini söyledi.

"Şoförler, yorgunluktan dolayı çoğu zaman direksiyon başında uykuya dalıyor ve bu da ölümlere sebep oluyor. Ben de buna engel olmak için bir cihaz geliştirdim." diyen Bala, gözlüğün sürücü gözlerini kapattığı anda sesli uyarı verdiğini anlattı.

Kano eyaletindeki otobüs kazasından etkilendi

Bala, haziranda Kano eyaletindeki ulusal spor festivalinden dönen sporcuları taşıyan otobüsün kaza yapması ve 22 kişinin hayatını kaybetmesinden çok etkilendiğini belirterek, "Kaza, şoförün uykuya dalması nedeniyle oldu. Bu olaydan sonra bu soruna çözüm bulmak için daha çok motive oldum." dedi.

Yaklaşık iki ay boyunca geliştirme süreciyle uğraştığını belirten Bala, batarya, sensor ve düğme gibi basit parçaları kullanarak gözlüğü tamamladığını dile getirdi.

Bala, tüm malzemeleri Nijerya'dan temin ettiğini ve cihazı tamamen kendi başına yaptığını söyledi.

Gözlüğü yaygınlaştırmak istiyor

Geliştirdiği gözlüğün artan trafik kazalarının düşürülmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Bala, "Çok büyük bir hedefim var. İleride hükümetin veya özel sektörün desteğiyle bu cihazı çoğaltmak ve her sürücünün uygun fiyata satın alabileceği şekilde piyasaya sunmak istiyorum." dedi.

Nijerya'da trafik kazaları, yetersiz altyapı ve sürücü hatalarının yanı sıra özellikle yorgunluk ve uykuya bağlı dikkatsizlik nedeniyle sıkça meydana geliyor.