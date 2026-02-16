Genç Mucitler Fuar İzmir'de Yarıştı

(İZMİR) - Dünyanın en büyük çocuk ve gençlik organizasyonlarından, Türkiye'de Bilim Kahramanları Buluşuyor adıyla düzenlenen FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 22. sezonu başladı. Bu yıl UNEARTHED temasıyla gerçekleştirilen sezon kapsamında, İzmir'de düzenlenen yerel turnuvaların ilki, Fuar İzmir'de yapıldı. İki gün süren etkinlikte 11 takım ulusal turnuvaya katılma hakkı kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ'ın desteğiyle Bilim Kahramanları Derneği tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen, Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 22'nci sezonu başladı.

Bu yıl UNEARTHED temasıyla düzenlenen turnuvaya katılan takımlar; geçmişin izini sürerek arkeolojik süreçleri, yer altı yapılarıyla gizli kalmış alanları ve eski uygarlıkların izlerini araştırıyor.

Öğrenciler, karşılaştıkları sorunlara yenilikçi çözümler geliştirirken, inşa edip kodladıkları robotlarla görevleri tamamlamaya çalışıyor. Turnuvanın 22. yılında 1. İzmir Ortaokul ve İzmir Lise Yerel Turnuvaları, hafta sonu Fuar İzmir'de yapıldı.

Turnuvalarda, farklı şehirlerden gelen yüzlerce öğrenci ve öğretmen bir araya gelerek aylar süren çalışmalarını sergiledi. 14 Şubat 2026 Cumartesi günü düzenlenen 1. İzmir Ortaokul Yerel Turnuvası'na; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla'dan 36 takım ve 329 öğrenci katıldı. Toplam 16 ödülün verildiği Özel Salihli Bahçeşehir Ortaokulu'ndan Future Desıgners ekibi şampiyon olduğu turnuvada, Denizli Şehit Söner Kutlu Bilim ve Sanat Merkezi Smartg, TAKEV Ortaokulu Nexura, Özel Bornova Mektebim Ortaokulu Palevıa ve Özel Bahçeşehir Koleji İzmir 50.Yıl Ortaokulu Cyberteam takımları da ulusal turnuvaya çıkmaya hak kazandı.

Aşık: "Gelecekte çok güzel işler yapacağınıza yürekten inanıyoruz"

Birinci olan takıma ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık verdi. Aşık, "Tüm takımlarımızı Başkanımız Cemil Tugay adına yürekten kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizle gurur duyuyoruz. Bu kadar başarılı, pırıl pırıl genci, geleceğin mühendislerini görmek beni çok duygulandırdı. Bir mühendis olarak sizleri böyle gördükçe geleceğe dair umudum daha da artıyor. İyi ki varsınız, iyi ki bizim çocuklarımızsınız. Gelecekte hem İzmir hem de Türkiye için çok güzel işler yapacağınıza yürekten inanıyoruz" dedi.

İkinci takıma ödülünü veren İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Koca da Fuar İzmir'de yıl boyunca çok sayıda fuar ve etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek, çocuklarla gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturan bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını, etkinliğin İzmir'in bilim, eğitim ve gençlik vizyonu açısından önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

6 takım ulusal turnuvaya katılma hakkı kazandı

15 Şubat 2026 Pazar günü gerçekleştirilen 1. İzmir Lise Yerel Turnuvası'nda ise Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa ve Muğla'dan 41 takım ve 352 öğrenci yer aldı. Toplam 17 ödülün verildiği turnuvada, Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi Spica takımı şampiyonluk ödülünü kazanırken Muğla Turgutreis Uğur Okulları Kampüsü Anadolu Lisesi Maxima, Özel Çakabey Lisesi The Flintstones, İzmir Büyükçiğli Özel Türk Koleji Fen Lisesi Robotürk, Yunus Emre Anadolu Lisesi Roboyeal ve İzmir Bayraklı Uğur Okulları Kampüsü Anadolu Lisesi Zentora takımları ulusal turnuvaya çıkmaya hak kazandı.

Öztürk: "Sizler yarının bilim insanları olacaksınız"

Birinci takıma ödülünü veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hazel Öztürk Işık, gençlere seslenerek, "Sizler yarının bilim insanları, mühendisleri ve yöneticileri olacaksınız. Bu yola cesaretle çıktığınız için hepinizi yürekten kutluyorum. Tüm takımlarımıza, onları destekleyen ailelerine ve okullarına teşekkür ediyorum. Zorlandığınız, pes etmek istediğiniz anlar olmuştur, ama vazgeçmediniz. Başarı tam da burada başlıyor. Çünkü hedeflerimize, ancak pes etmediğimizde ulaşabiliriz. Bu etkinliğe katıldığınız için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay adına hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bilimi rehber edinmeye devam edeceğiz"

Törende konuşan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Aytuğ Mecik ve Dr. Benay Uzer Yılmaz ise umudun bilimde olduğu inancıyla 22 yıldır çocukları ve gençleri erken yaşta STEM ile yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematikle buluşturmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Çünkü biliyoruz ki daha iyi bir gelecek, bugün sorular sormaya cesaret eden çocuklarla ve gençlerle mümkün. Dünyanın bugün karşı karşıya olduğu pek çok sorunun çözümü, bilimin rehberliğinde yetişen nesillerden geçiyor. Bizler de Bilim Kahramanları Derneği olarak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bilimi rehber edinmeye ve çocukların potansiyeline güvenmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Ulusal Turnuva da İzmir'de düzenlenecek

Şubat ve Mart 2026 boyunca İzmir'in yanı sıra Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Ordu'da gerçekleştirilecek 18 yerel ve 1 ulusal turnuva ile Türkiye genelinde 5 bini aşkın çocuk ve gence ulaşılması hedefleniyor. Yerel turnuvaların ardından, sezon 7–8 Mart 2026 tarihlerinde yine İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ desteğiyle Fuar İzmir'de düzenlenecek Ulusal Turnuva ile tamamlanacak.