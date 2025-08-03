Genç Öğrenci Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Bursa'da İznik- Orhangazi kara yolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Berkay Akdeniz, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.
Boyalıca Mahallesi İznik-Orhangazi kara yolunda dün 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Akdeniz'in cenazesi, Pamukova ilçesi Cihadiye Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada Akdeniz'in yakınları, taziyeleri kabul etti.
Kılınan namazın ardından Akdeniz'in cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.
Bursa'da İznik-Orhangazi kara yolunda dün 2 otomobilin çarpışması sonucu Akdeniz hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.
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