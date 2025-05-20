Genç Öğrenci Yazılı Kanyon'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Genç Öğrenci Yazılı Kanyon'da Hayatını Kaybetti

Genç Öğrenci Yazılı Kanyon\'da Hayatını Kaybetti

Isparta'da serinlemek için suya düşen üniversite öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya'nın cesedi bulundu.

20.05.2025 11:01
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ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'na giden üniversite öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya (20), serinlemek isterken ayağı kayıp suya düştü. Arama- kurtarma ekipleri, 7 saat sonra Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaştı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Sütçüler ilçesi Çandır köyü mevkisindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla gezmek için bölgeye gelen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya, iddiaya göre, serinlemek isterken ayağının kayması sonucu suya düşüp kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sütçüler Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, AFAD ve UMKE ile dalgıç ekipleri tarafından kapsamlı arama çalışması başlatıldı. 7 saatlik arama sonucunda Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Muhammet Enes Sarıkaya'nın cesedi, bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra otopsi için hastane morguna götürüldü.

VALİ ERİN'DEN AÇIKLAMA

Isparta Valisi Abdullah Erin, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda öğle saatlerinde akıntıya kapılarak kaybolan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencimiz Muhammet Enes Sarıkaya'ya yoğun arama-kurtarma çalışmalarımıza rağmen maalesef vefat etmiş şekilde ulaştık. Genç bir evladımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve Süleyman Demirel Üniversitesi camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

'ACI KAYBIMIZ'

SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan da olayın ardından yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya'nın, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda meydana gelen elim bir olay sonucu hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli öğrencimizin vefatı, üniversitemiz camiasını derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve Süleyman Demirel Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu acı kaybın üzüntüsünü yürekten paylaşıyor, Süleyman Demirel Üniversitesi ailesi olarak derin taziyelerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Genç Öğrenci Yazılı Kanyon'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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