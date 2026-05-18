Genç Öğrenciden Çevre Duyarlılığı Projesi
18.05.2026 10:09
Aras İpsalalı, 'Ülkemi düşünüyorum, çöp topluyorum' projesi ile çevre temizliği yapıyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 10'uncu sınıf öğrencisi Aras İpsalalı (16), yaklaşık 9 ay önce başlattığı 'Ülkemi düşünüyorum, çöp topluyorum' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında başta ailesi ve gönüllüler olmak üzere, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle gönüllü olarak çevre temizliği yapıyor.

Keşan'da özel bir kolejde 10'uncu sınıf öğrencisi olan Aras İpsalalı, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yaklaşık 9 ay önce sanal medya hesabından 'Ülkemi düşünüyorum, çöp topluyorum' adlı sosyal sorumluluk projesi başlattı. İpsalalı'nın bu projesine başta ailesi ve gönüllüler olmak üzere, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Sanal medyadan yaptığı çağrıyla etkinlik organize eden İpsalalı, ailesi ve gönüllülerin de desteğiyle yeşil alanlar, parklar, caddeler, sahil ve kıyı şeridi gibi bölgeleri gezerek, çevreye atılan atıkları topluyor.

Aras İpsalalı, çevreye olan duyarlılığı nedeniyle yaklaşık 9 ay önce 'Ülkemi düşünüyorum, çöp topluyorum' adlı bir sosyal sorumluluk projesi başlattığını belirterek, "Arkadaşlarım, ailem, akrabalarım ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürüttüğüm projeme devam ediyorum. Ormanlarımızın, dere kenarlarımızın, köylerimizin bulunduğu bölgelerde çöp toplama etkinlikleri yapıyor ve ülkemizin daha yaşanabilir olması için çaba sarf ediyorum. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyorum. Farklı projelerde üretiyoruz. Belediyelerle birlikte şehirlerimizin farklı bölgelerinde çöp toplama etkinliklerini sürdürüyor, bazen arkadaşlarımla, ailemle birlikte gönüllü olarak çöp toplama etkinlikleri yapıyor, parklarda, ormanlardaki çöpleri toplamaya çalışıyoruz. Bu etkinlikleri de farkındalık oluşturabilmek için sanal medya hesabımda paylaşıyorum. Amacım bunu daha ileriye taşıyabilmek. Belki bir ekip kurabilmek" dedi.

'GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANABİLİR BİR ÜLKE BIRAKMAK İSTİYORUZ'

Amacının yaşıtlarına örnek olmak ve ileride gelecek nesillere daha temiz bir ülke bırakmak olduğunu ifade eden İpsalalı, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakmak istiyoruz. Faaliyetlerimiz yaz aylarında da devam edecek. Okul bahçelerinde de çöp toplama etkinlikleri düzenleyeceğim. Sadece Keşan'da değil farklı şehirlerde veya köylerde belediyelerin de desteğiyle çöp toplama etkinlikleri düzenleyebiliriz. Benim yaşıtım olan kişilere de örnek olmak istiyorum. Amacımız bu gibi etkinlikleri herkese duyurabilmek. Ülkemizde sadece ormanlara değil farklı bölgelere de çöp atıldığı için hem insanları bilgilendirerek hem de çöp toplayarak farkındalığı arttırmak istiyoruz. Amacımız çevreye çöp atılmasını engellemek ve 'ben atmadım ama ben toplarım' diyen nesiller yaratmak" diye konuştu.

Aras İpsalalı, hava sıcaklıklarının artması ve yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte olası orman yangınlarına karşı da farkındalık oluşturmak amacıyla bilinçlendirme ve çevre temizliği faaliyetleri yürüteceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

