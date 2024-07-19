Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur, Ümit Özdağ\'a yapılan hapis istemine tepki gösterdi

Güncel

(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a MİT mensuplarının isimlerini ifşa ettiği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına tepki gösterdi. Şahindur, "İnandığımız doğrular ışığında, halkın ve ülkenin refahı huzuru, güvenliği için siyaset yapan bizlere siyasi yasak getirilmesi, Türkiye'nin içine düştüğü karanlık karşısında 'Tamam teslim oluyorum, ben bu karanlıkta boğulmak istiyorum' demektir. Türkiye sevdası için mücadele edenler, karanlığa itiraz edenler yalnız değildir" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ümit Özdağ'a Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur'dan destek açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1996 yılının temmuz ayında "Demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz" sözlerini hatırlatan Şahindur'un açıklaması şöyle:

"Bundan 18 yıl önce bugün, böyle bir ifade duyduk ülke olarak. İfadenin sahibi bugün Türkiye'yi yöneten iradenin başındaki isim. Aynı irade, o tramvaydan indiğini, hatta üstüne ayak bağı olmasın diye tramvayı da, durağı da parçaladığını ilan edeli çok oldu. Bugün bunun sancılarını yaşıyoruz halk olarak ve sancımız katlanarak büyüyor. Bir iddianamenin 4 yılın ardından masaya konulması, bu süreçte Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ni kurması, kendi doğrularıyla dimdik, esnek olmayan bir siyasi doğrultu izlemiş olması, kimi çıkışlarıyla iktidarı oldukça rahatsız etmesi, tüm bunların ardından da 7 yıl hapisle yargılanmaya başlaması size de tuhaf gelmiyor mu? Her türlü baskıya alıştık, hatta 'Bu da Türkiye'de siyaset yapmanın bir cilvesi işte' der olduk siyasiler olarak ama bugün gelinen nokta 'Artık isimlerini okuduğum isimler siyaset yapmasın' demektir ve bunu öyle alelade bir baskılama yöntemi olarak nitelendiremeyiz. Bu okun hedefine bugün de Zafer Partisi ve Ümit Özdağ yerleştirilmiştir. Bu barikat aşıldığında sıranın kime geleceği de meçhuldür. Bildiğimiz, dahası inandığımız doğrular ışığında, halkın ve ülkenin refahı huzuru, güvenliği için siyaset yapan bizlere siyasi yasak getirilmesi, Türkiye'nin içine düştüğü karanlık karşısında 'Tamam teslim oluyorum, ben bu karanlıkta boğulmak istiyorum' demektir! Türkiye sevdası için mücadele edenler, karanlığa itiraz edenler yalnız değildir. Halkımızı demokrasi mücadelemiz için, Türkiye'nin aydınlık geleceği için dayanışmaya, mücadeleye çağırıyoruz!"

Özdağ hakkında 7 yıl hapis istendiğini belirten Burçin Şahindur, bu konuda da Anayasa Mahkemesi'nin "ifşa edilmiş bilgi yeniden ifşa edilemez" özetli hükmünün yok sayıldığını öne sürdü.