Genç Parti: Başıboş köpek sorunu kriz yönetmekten öte kriz büyüten iktidar sorunudur

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(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur, Ankara- Çankaya, İstanbul- Kadıköy gibi bölgelerde sokak köpeklerinin yoğun olmasının nedeninin, yıllarca AKP'li belediye ekiplerinin sistematik bir şekilde bölgelerindeki köpekleri toplayıp "kendinden olmayan" ilçelere salması olduğunu öne sürerek, "Aynı AKP bugün, başıboş köpek sorunundan bahseder, borazanları da bu sorunu yazar-çizer hale gelmiştir. O nedenledir ki; güzel ülkemizde başıboş köpek sorunundan önce, kriz yönetmekten öte kriz büyüten iktidar sorunu vardır. Genç Parti olarak, birlikte yaşamı savunuyoruz" dedi.

Şahindur, "Cinayeti değil, yaşamı savunuyoruz" başlığını taşıyan açıklamasında, AKP'nin sokak hayvanları krizini yıllar içinde bilinçli olarak büyüttüğünü vurgulayarak, bu krizin baş sorumlusunun yine 22 yıllık AKP iktidarı olduğunun altını çizdi. Şahindur, yaptığı yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:

"Gelişmeleri dikkatle izleyen her yurttaşımız, yıllardır süren ve özellikle sokakta yaşayan köpeklere dönük sosyal medya ve basın lincini apaçık görüyor. Daha başlarken söylemek zorundayız ki, bu linç kampanyası özellikle iktidarın borazanları tarafından adım adım, yıllar içinde hazırlık yapılıp örgütlenmiştir. Bu algı yönetimi bilinçli olarak yapılmakta, gerçek sorunlar yakıcı bir şekilde ortada dururken halkımızın algısı başka taraflara çekiştirilmektedir. Bu, saray rejiminin uzun süredir başarıyla işlettiği bir plandır. Bu başarı sayesinde ekonomik yıkımın, hayat pahalılığının, üretim kıtlığının, güvenlik sorununun, laik Cumhuriyet'e olan tehditlerin, kültürel erozyonun ve daha birçok konunun üzeri iktidar tarafından kolaylıkla örtülmektedir.

"Saray medyası yıllarca üç maymunu oynadı"

Sokak köpeklerinin 'uyutulma' adı altında katledilmesini getiren süreç, gökten zembille inmemiştir. Yıllarca AKP'li belediyeler, ilçelerindeki sokak köpeklerine kısırlaştırma gibi hiçbir müdahalede bulunmayıp kontrolsüz üremeye göz yummuş, başa çıkamayınca da ya zehirleyip öldürmüş, ya kamyonlarla toplayıp ormanlık alanlarda katletmiş ya da kendinden olmayan belediyelerin kontrolündeki alanlara salıvermiştir. Üçü de birbirinden feci sonuçları olan bu formülleri AKP'li belediyeler uygularken, saray medyası üç maymunu oynamıştır. Aynı AKP bugün, başıboş köpek sorunundan bahseder, borazanları da bu sorunu yazar-çizer hale gelmiştir. O nedenledir ki; güzel ülkemizde başıboş köpek sorunundan önce, kriz yönetmekten öte kriz büyüten iktidar sorunu vardır.

"Masumların sesi olmak zorundayız"

Biz bu algıcıları iyi biliyoruz, onları her toplumsal krizde aynı taktikleri kullanmalarından tanıyoruz. Dostlar, bu oyunu görün, tepkinizi ona göre verin. Sevgili yurttaşlar, bilinçli bir şekilde kontrolden çıkarılıp kriz haline getirilen konularda önce masumlardan değil, sorumlulardan hesap sorun. Genç Parti olarak, birlikte yaşamı savunuyoruz. 22 yıl boyunca AKP, sadece sokak köpekleri konusunda değil, birlikte yaşamı içeren hiçbir konuda hiçbir adım atmadı. Doğaya saygı duymayan, tarihe saygı duymayan, insana saygı duymayan bu iktidardan, sokaktaki canlarımıza saygı duymalarını bekleyemeyiz. O yüzden her başlıkta olduğu gibi, bu konuda da mücadele etmek, masumların sesi olmak zorundayız. Bu noktada yapılacaklar listesi, taleplerimiz bellidir.

"İktidar bugün örgütlü şiddeti kutsuyor"

İktidar bugün şiddeti, örgütlü şiddeti kutsuyor. Genç Parti olarak çağrımız, bunun karşısında durmamızdır. Kolayca sarmala dönecek bu şiddet furyasının yaratacağı iklim, hepimize zarar vermeye gücü yeten bir canavara dönüşebilir. Yurttaşımızın da, sokaktaki canlarımızın da hayatını kurtaraca, güvenliğini sağlayacak olan yöntemler bellidir. Katliam bir çözüm değil, beceriksizliğin üstünü örtmektir. AKP iktidarı da yıllarca öteleyerek, görmezden gelerek büyüttüğü krizle yüzleşmek yerine kolay ve yanlış olanda ısrar etmektedir. Gelin iktidara bu fırsatı vermeyelim, birlikte yaşamı savunalım. Acısı on yıllarca sürecek, çocuklarımıza sirayet edecek bir utancı ülkemize yaşatmayalım."

Şahindur, bu konuda yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

"Sokak hayvanlarını öldürmek bir yöntem değildir, acil kısırlaştırma seferberliği yürürlüğe sokulmalıdır.

Bu seferberlikte bağımsız dernekler ve kurumlar görev almalı, mutlaka gözetmenlik yapmalıdır.

Popülasyonu kontrol altına almadan katliam yapıp yüzbinlerce canı öldürmek bir çözüm değildir, ölüm sırası gelmemiş olan canlar bir yanda üremeye devam edecektir.

Muhalefetin belediyeleri dahil, hiçbir belediye veterinerlik hizmetlerine yeterince kaynak ayırmıyor. Ortalama bir belediyedeki ilgili veterinerlik hizmetleri müdürlüğü, alakasız bir broşürden onbinlerce bastıracağına aynı harcamayla binlerce hayvanı kısırlaştırabilir. Herkes sorumluluğunu merkeze alarak davranmalı, kamu kaynaklarını doğru kullanmalıdır.

Kısırlaştırması-aşılaması yapılan hayvanlar, alındıkları yere bırakılmalı, saldırganlık emareleri gösterenler ise rehabilite edilebilecekleri merkezlere alınmalıdır.

Bin 394 belediyeden bin 100'ünde bakımevi bulunmamaktadır. Yandaşın zengin edildiği bir ihale eksilse, bu belediyelerin hepsinde bakımevi kurulur."