Genç Sanat Günleri Gaziantep'te

20.04.2026 12:07
GAÜN ve Büyükşehir Belediyesi, 14-19 Mayıs'ta genç sanatçılar için sempozyum düzenliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğinde "Genç Sanat Günleri ve Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, sempozyumla genç sanatçıların üretimlerini sergileyebileceği ve düşüncelerini ifade edebileceği yeni bir sanat ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye'nin dört bir yanından genç sanatçıları ve araştırmacıları kentte buluşturacak olan etkinlikte, bildiri sunumları, sergiler, paneller, çalıştaylar ve uygulamalı atölyeler yer alacak.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve etkinliğin yürütücüsü Prof. Dr. Ayhan Özer, kenti Türkiye'nin sanat merkezi haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Sempozyumla genç sanatçıların düşüncelerini ortaya koydukları zemin de kurduklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Sanatı piyasanın dar sınırlarına sıkışmadan, özgür bir üretim alanı olarak yeniden düşünmek gerekiyor. Burada sergi var, burada söz var, burada düşünce var. Gaziantep bu kez izleyen değil, üreten bir şehir olarak konumlanıyor. Gençler gelsin, üretsin, anlatsın, tartışsın. Sanatla düşünen herkesi Gaziantep'e davet ediyorum."

Etkinlik, 14-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
