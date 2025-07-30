17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı! Taciz iddiası vahim - Son Dakika
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17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı! Taciz iddiası vahim

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17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı! Taciz iddiası vahim
30.07.2025 10:50
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17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı! Taciz iddiası vahim
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İstanbul Avcılar'da 17 yaşındaki C.İ., birlikte içki içtiği 72 yaşındaki İ.A.'yı taciz ettiğini öne sürerek bıçakladı. Yaralanan İ.A. hastaneye kaldırılırken, C.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Avcılar'da C.İ. (17) birlikte içki içtikten sonra kendisini evine davet eden İ.A.'yı (72) taciz ettiğini öne sürerek bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, C.İ. gözaltına alındı.

KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

27 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda İ.A. birlikte içki içtiği C.İ.'yi evine davet etti. İddiaya göre, İ.A. evde beraber yemek yediği genci taciz etmeye çalıştı. Ardından genç, bıçakla İ.A.'ya saldırdı. Yaralanan İ.A. bağırarak komşularından yardım istedi.

O ANLAR KAMERADA

Yardıma gelen komşular, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak genci gözaltına aldı. Yaralı İ.A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Öte yandan ikilinin beraber eve girdiği ve şüphelinin gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı.

"BENİ KURTAR DİYE BAĞIRIYORDU"

Bina sakini Erdoğan Özdemir, "Beni kurtar diye bağırıyordu, ondan kalktım. Ben de zannettim ki banyoda düştü. Kapıyı açan yok, telefonla aradım cevap veren yok. Bu seferde kapıyı başka şekilde açacaktım" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Avcılar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı! Taciz iddiası vahim - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tuncay Kaya:
    İçki bütün kötülüklerin başı 0 0 Yanıtla
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