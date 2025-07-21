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Genç'ten Özgür Özel'e Tepki

Genç\'ten Özgür Özel\'e Tepki
21.07.2025 18:41
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Özel'in iftiralarını kınadı ve özür dilemeye davet etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şahsı ve büyükşehir belediyesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Hem cezai hem hukuki manada şahsen ve kurumsal olarak bu konuda adım atacağız. Avukat arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdim. Onlarda hukukumuzu korumak adına çalışacaklar." dedi.

Genç, büyükşehir belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 19 Temmuz'da düzenlediği mitingde şahsına ve büyükşehir belediyesine yönelik iddialarda bulunduğunu belirtti.

Özel'in mitingdeki konuşmasını hatırlatan Genç, "Külliyen yalan bir defa. Maalesef CHP'de böyle bir geleneksel bir şey var. Bir defa Ahmet Metin Genç döneminde böyle bir ihale yapılmamış, Murat Zorluoğlu döneminde de böyle bir ihale yapılmamış. 2015 ile ismi geçen zatın şirketi, 2015-2020 arasında bahsedilen firma Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde diğer belediyelerinden aldığı gibi araç kiralama ve personel taşıma işini almış, 2020 yılında işi bitmiş ve ondan sonra da bahsi geçen firmayla çalışılmamış." diye konuştu.

Genç, 31 Mayıs 2020'den sonra firma ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında bir sözleşme imzalanmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Benim dönemimde yapılmış olsaydı dahi açık ihalede en yüksek teklifi veren kişi o ihaleyi hukuken alması gerekiyorsa alırdı ama burada sorgulanan ihaleyi kimin aldığı değil, o ihaleyi alanla veya başka kişi ya da kimlerse... O davanın konusu çok detayına girmemiz hukukçu olarak doğru olmaz. Oradaki başka ilişkiler, suça konu başka ilişkiler sorgulanıyor. Bu nedenle çok yakışıksız, koskoca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na buradaki arkadaşlarının ona verdiği saçma sapan deli saçması bilgilerle beraber hem Ahmet Metin Genç'i hem de şu anda yönettiği kurumu itibarsızlaştırmaya çalışmış ve bu bir iftiradır."

Özel'in, mitingde eski Ulaştrma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ağır kelimeler kullandığını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Siyasetçiye yakışmayan, bir genel başkana maalesef hiç yakışmayan bir tarzla, üslupla beraber... Siyaseti buradan çıkaramamış hizmet üretemezseniz, algı üretirsiniz, laf üretirsiniz. Siyasete böyle bakmışlar. En azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorması lazım, Atatürk'ün kurduğu parti Atatürk bugün kalksa 'CHP'liler ya arkadaş ben bu partiyi kurdum, kaç sene oldu bu partiyi iktidara gelmedi?' ne cevap verecekler, Atatürk'ün kurduğu parti 50-70 senedir iktidara gelemiyor. En azından kendilerini bir çek etsinler bir sorsunlar, kendilerini sorgulasınlar. Millet bizi niye seçmiyor?"

"Özre davet ediyorum"

Genç, CHP Genel Başkanı Özel'in kendisini ve büyükşehir belediyesini ağır bir şekilde itham ettiğine dikkati çekerek, "Bu vesile ile özre davet ediyorum Özgür beyi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden, Ahmet Metin Genç'ten ve Trabzon halkını itham edemezsiniz, özür dilemeye davet ediyorum." dedi.

Özel'in açıklamalarını kınadığını belirten Genç, "Sayın Özgür Özel'in hem şahsıma hem kurumuna dönük yaptığı açıklamaları esefle kınadığını ifade ediyorum. Hem cezai hem hukuki manada şahsen ve kurumsal olarak bu konuda adım atacağız. Avukat arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdim. Onlarda hukukumuzu korumak adına çalışacaklar. En azından hem Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne, belediye başkanına ve Trabzonlulardan bu şekilde asılsız, mesnetsiz, çirkin, yakışıksız iftiralarından dolayı da özür dilemesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Genç, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Ahmet Metin Genç, Özgür Özel, Politika, trabzon, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç'ten Özgür Özel'e Tepki - Son Dakika

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