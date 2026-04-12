Üye Girişi
Son Dakika Logo

İŞKUR Genç İstihdam Programları ile Gençlerin İşgücü Piyasasına Katılımı Destekleniyor

12.04.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gençlerin eğitimden kopmadan istihdama katılımını sağlamak için 'Genç Üretim Çağı' projesini başlattı. İŞKUR, bu proje ile 3 yılda 3 milyondan fazla genci işgücü piyasasına kazandırmayı hedefliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'Genç Üretim Çağı' projesiyle gençlerin eğitimden kopmadan işgücü piyasasına kalıcı katılımını amaçlayan bütüncül bir istihdam modeli başlattı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen bu program, 3 yılda 3 milyondan fazla gencin istihdama kazandırılmasını hedefliyor ve işsizlik fonu üzerinden sağlanan kaynaklarla destekleniyor.

İŞKUR, staj desteği sunarak öğrencilerin özel sektörde ücretsiz staj yapmalarını sağlıyor. Staj Portalı ve Staj Platformu aracılığıyla, staj süreçleri güvenli ve ücretsiz olarak yürütülüyor. Ayrıca, 'Geleceğim Meslekte Programı' ile meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencileri, okul sıralarındayken işgücü piyasasıyla buluşturuluyor, kariyer planlamaları yapılıyor ve ailelerin farkındalığı artırılıyor.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için 'İşgücü Uyum Programı NİUP' hayata geçirildi. Bu program, 15-29 yaş grubundaki gençlerin çalışma hayatına uyumunu destekliyor, temel beceriler kazandırıyor ve istihdama geçişlerini güçlendiriyor. Katılımcılar, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde sosyal hizmetler gibi alanlarda uygulamalı görevler üstlenerek deneyim kazanıyor ve cep harçlığı alıyor.

'İşe İlk Adım Programı' ise gençlerin ilk iş deneyimine erişimini kolaylaştırıyor ve istihdama kalıcı katılımı destekliyor. Öğrenciler, esnek çalışma modeliyle haftada 1 ila 3 gün çalışarak gelir elde ediyor ve güvenli çalışma ilkeleri çerçevesinde görev alıyor. Program, üniversitelerle iş birliği içinde yürütülüyor ve gençler, İŞKUR'un internet sitesinden detaylı bilgilere ulaşabiliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, İŞKUR, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:52:51. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.