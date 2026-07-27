Gençler Eğitim ve İstihdamda Dışlanıyor - Son Dakika
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Gençler Eğitim ve İstihdamda Dışlanıyor

Gençler Eğitim ve İstihdamda Dışlanıyor
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CHP'li İlgezdi, gençlerin eğitim ve iş gücünden uzaklaştığını vurgulayarak acil eylem çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de derinleşen ekonomik krizin, istihdam yaratmayan büyüme modelinin ve yanlış eğitim politikalarının en ağır bedelini gençlerin ödediğini belirterek, "Gençler, en dinamik dönemlerinde eğitim ve üretim zincirinin dışına itiliyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) nüfusun geldiği nokta endişe verici" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2026 yılı I. Çeyrek İşgücü İstatistikleri verilerini yazılı olarak değenlendirdi.

Resmi verilere göre, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun yüzde 23,6'sı ne eğitim aldığını ne de bir işte çalıştığını belirten Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Bu gri alan, yaş grubu genişledikçe daha da ürkütücü bir hal alıyor. 15-29 yaş grubunda yüzde 26,6 olan bu oran, 15-34 yaş grubuna gelindiğinde yüzde 28,2'ye ulaşıyor. Yani ülkemizde en verimli çağındaki neredeyse her dört gençten biri tamamen sistemin dışına itilmiş durumda. Karşımızdaki bu tablo, geleceğimizin bizzat mevcut politikalarla gözden çıkarıldığının açık kanıtıdır. Gençler, en dinamik dönemlerinde eğitim ve üretim zincirinin dışına itiliyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) nüfusun geldiği nokta endişe verici."

Verilerdeki cinsiyet uçurumuna ve derinleşen eşitsizliğe dikkate çeken İlgezdi, "Tabloyu cinsiyete göre böldüğümüzde karşımıza çıkan sosyolojik kırılma tam bir felaket. Erkeklerde 15-24 yaş grubunda yüzde 18,1 olan oran, yaş ilerledikçe bir şekilde sisteme dahil olmalarıyla 15-34 yaş grubunda yüzde 16,8'e geriliyor. Ancak kadınlarda tam tersi bir durum var. 15-24 yaş grubunda yüzde 29,5 olan ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı, 15-34 yaş grubuna gelindiğinde ciddi bir artışla yüzde 40,0'lara çıkıyor. Bu, 30'lu yaşların başındaki her 10 genç kadından 4'ünün tamamen eve mahkum edildiği anlamına gelir. Kadının emeğini yok sayan, onları sosyal ve ekonomik hayatın dışına iten bu düzen sürdürülemez" ifadesini kullandı.

"GENÇLER UMUTSUZ, ACİL EYLEM PLANI ŞART"

Genç nüfusun üretim zincirine dahil edilememesinin sadece bir işsizlik sorunu değil, aynı zamanda toplumsal risk olduğunu vurgulayan Akkuş İlgezdi, "Yalnızca günü kurtarmaya odaklanan adımlar yetersiz kalıyor. Üniversite mezuniyeti sonrası evde bekleyen, ne bir okul sırasında yer bulabilen ne de bir iş kapısı aralayabilen yüz binlerce gencimizin enerjisi heba ediliyor. Gençlerin ruhsal ve ekonomik olarak çöküşüne neden olan bu yönetimsel zafiyeti giderecek, özellikle genç kadınların güvenceli istihdama katılımını sağlayacak acil bir eylem planı devreye sokulmalıdır. Kamu yararı ve gençlerimizin geleceği adına bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençler Eğitim ve İstihdamda Dışlanıyor - Son Dakika

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