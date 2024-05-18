Gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Ali Dağı'na yürüdü - Son Dakika
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Gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Ali Dağı'na yürüdü

Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençler doğa yürüyüşünde bir araya geldi. Adıyaman Ali Dağı Mesire alan bölgesinde ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan gençlere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şube müdürleri, birim amirleri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda kişi eşlik etti. Gençler daha sonra mesire alanında çevre temizliği yaptı. Bu tür etkinliklerin gençleri oldukça mutlu ettiğini dile getiren katılımcılar, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

18.05.2024 21:35
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Gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Ali Dağı'na yürüdü

Gençler doğa yürüyüşünde bir araya geldi

ADIYAMAN - Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençler doğa yürüyüşünde bir araya geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Adıyaman İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü programı düzenlendi. Adıyaman Ali Dağı Mesire alan bölgesinde ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan gençlere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şube müdürleri, birim amirleri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda kişi eşlik etti.

Doğa yürüyüşü sonrasında yürüyüşe katılanlar davul ve zurna eşliğinde doyasıyla eğlendi. Gençler daha sonra mesire alanında çevre temizliği yaptı. Bu tür etkinliklerin gençleri oldukça mutlu ettiğini dile getiren katılımcılar, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 105.yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemizin bağımsızlığının ilan edildiği bu haftayı gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kapsamında bugün gençlerimizle spor yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz, sosyal, kültürel, sportif aktivitelerle haftayı dolu dolu geçiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Ali Dağı'na yürüdü - Son Dakika

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