Gençler için Ekosistem Eğitimi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve TÜBİTAK 4004 Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Yeşil Vatanda Genç: Ekosistem ve İklim Yolculuğu" projesiyle üniversite öğrencileri, iklim değişikliği, kuraklık, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem konularını doğal alanlarda uygulamalı olarak öğreniyor.

Proje yürütücüsü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru, AA muhabirine, projenin Milli Eğitim Bakanlığının önem verdiği "Yeşil Vatan" yaklaşımından ilham alınarak hazırlandığını söyledi.

Ankara'nın proje açısından önemli bir çalışma sahası sunduğunu dile getiren Özüdoğru, proje alanı olarak Gölbaşı ve çevresini tercih ettiklerini anlattı.

Özüdoğru, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden lisans üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin projeye kabul edildiğini dile getiren Özüdoğru, temel amaçlarının gençlerde iklim değişikliği farkındalığı oluşturmak ve gelecekte karşılaşılabilecek çevresel sorunlara yönelik bilinç geliştirmek olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında belirlenen 5 farklı lokasyonda uygulamalı eğitimler gerçekleştirildiğini anlatan Özüdoğru, öğrencilerin geçmiş iklim değişikliklerinin izlerini yer şekilleri ve jeolojik yapılar üzerinden inceleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Özüdoğru, öğrencilerin saha çalışmalarında su kaynakları, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem koruma konularında çeşitli etkinliklere katıldığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığının geliştirdiği "Suyu Arayanlar" oyunu ile su bilinci kazandıklarını, oryantiring etkinlikleri sayesinde de bitki türlerini yerinde tanıdıklarını ifade etti.

Projenin okul dışı öğrenme ortamları esas alınarak tasarlandığını vurgulayan Özüdoğru, "Bilimsel bilgilerin sadece sınıf ortamında değil, doğrudan doğal alanlarda uygulanarak öğrenilmesini hedefledik. Bu nedenle proje, coğrafya, biyoloji, jeoloji, turizm, rekreasyon ve turizm rehberliği gibi farklı disiplinleri bir araya getiren bütüncül bir yapıya sahip." diye konuştu.

Özüdoğru, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gölbaşı Belediyesi ile Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi'nin de projeye destek verdiğini dile getirerek, uygulama sürecinin ardından elde edilen veriler ve öğrenci deneyimlerinden hareketle yeni bilimsel çalışmalar ve projeler geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Projeye katılan Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Hediye Pektaş da eğitimler sayesinde jeoloji ve coğrafya alanlarında eksik gördüğü konularda kendisini geliştirme fırsatı bulduğunu anlattı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Betül Güneş ise teorik bilgileri arazide gözlemleme imkanı bulduklarını belirterek, proje sayesinde ekosistemlerin korunması ve çevre bilinci konusunda önemli deneyimler kazandıklarını kaydetti.