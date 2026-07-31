Gençler, Konak’ın Cumhuriyet Kütüphaneleri’nde sınavlara hazırlanıyor - Son Dakika
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Gençler, Konak’ın Cumhuriyet Kütüphaneleri’nde sınavlara hazırlanıyor

Gençler, Konak’ın Cumhuriyet Kütüphaneleri’nde sınavlara hazırlanıyor
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Konak Belediyesi'nin Cumhuriyet Kütüphaneleri, geleceklerini şekillendirecek sınavlara hazırlanan gençlere stresten uzak bir çalışma ortamı sunuyor. Özellikle YKS ve KPSS'ye hazırlanan gençler ders çalışmak için Cumhuriyet Kütüphaneleri'ni seçiyor.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Cumhuriyet Kütüphaneleri, geleceklerini şekillendirecek sınavlara hazırlanan gençlere stresten uzak bir çalışma ortamı sunuyor. Özellikle YKS ve KPSS'ye hazırlanan gençler ders çalışmak için Cumhuriyet Kütüphaneleri'ni seçiyor.

Konak Belediyesi'nin peş peşe hizmete açtığı Cumhuriyet Kütüphaneleri, sessiz ve konforlu çalışma ortamı, internet ve teknik desteği, ilgili ve özenli personeliyle ders çalışmak için en uygun şartları gençler için hazırladı.

Alsancak, Güzelyalı, Zeytinlik ve Toros bölgelerinde yer alan kütüphaneler, ulaşım kolaylığı ve geniş bir zaman aralığı tanıyan çalışma saatleriyle de gençlerin tercihi oldu. Özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan gençlerin uğrak noktası olan Cumhuriyet Kütüphaneleri'nin kapanış saatleri de sınav çalışmalarını sürdüren gençlerin ihtiyacına göre yeniden düzenlendi. Toros Sosyal Tesisleri'nde yer alan Cumhuriyet Kütüphanesi hafta içi her gün 09.30-18.30; Zeytinlik'teki Cumhuriyet Kütüphanesi hafta içi her gün 08.30-17.30, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi içerisindeki Cumhuriyet Kütüphanesi pazar hariç haftanın her günü 09.00-22.00, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki Cumhuriyet Kütüphanesi ise pazar hariç haftanın her günü 10.30-22.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

"BURASI ODAKLANMAMA ÇOK YARDIMCI OLDU"

Aynı anda hem YKS hem de KPSS'ye hazırlanan 12. sınıf öğrencisi Nuriye Çiçek Kırmızı'nın ders çalışmak için tercihi Alsancak Cumhuriyet Kütüphanesi oldu. Sınavlara girmek için önünde kalan bir yılı en iyi şekilde değerlendirmek için Cumhuriyet Kütüphaneleri'ni seçen Kırmızı, şunları söyledi:

"Kütüphanenin konumu çok güzel, ulaşımı çok kolay. Kitap arşivi çok geniş, internet desteği var. Çalışma odaları da gayet güzel dizayn edilmiş. Çalışanları çok ilgili, hoşgörülü. Çalışma alanı için gerekli olan bütün ihtiyaçları karşılıyor. Önümde bir yılım var ve burası odaklanmama çok yardımcı oldu. Diğer kütüphanelerde kalabalık ve ses çok fazla odak dağıtıyor. Burası daha konforlu, daha güzel. Bu kütüphanenin saatleri çok uygun. Kapanış saati diğer kütüphanelerden daha geç. Uzun süre çalışabiliyoruz. Biz Konaklı gençler olarak kesinlikle çok şanslıyız. Çünkü Nilüfer Başkan bu konuda çok fazla çalışıyor, şikayetleri dikkate alıyor. Sayfasını takip ettiğinizde bunu görebilirsiniz. Konak'ta yaşayan insanlar, özellikle de gençler çok şanslı."

SESSİZ ODA AVANTAJI

YKS'ye hazırlanan ve elektrik elektronik mühendisliği okumak isteyen Hüseyin Can Kırdı, Alsancak Cumhuriyet Kütüphanesi'nin sağladığı "sessiz oda" kolaylığına dikkati çekerek, "Burada rahat çalışabilmemiz için sessiz odalar var, fazlaca kitap var. Evde, sürekli alışık olduğum bir ortam olduğu için kendimi derse çok veremiyorum, mutlaka dikkati dağıtacak bir şey oluyor. Burada, sessiz odada çalışmak çok daha rahat" diye konuştu.

TOROS'TA BİR İLK

Toros bölgesinde daha önce gidebilecekleri bir kütüphane bulunmadığını, geçmişte kütüphanede çalışmak için iki vesait kullandıklarını belirten Mürvet Öztürk, evinin yakınında sessiz ve rahat bir çalışma ortamı olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. KPSS hazırlıklarını Toros Cumhuriyet Kütüphanesi'nde sürdüren Öztürk,  "Burayı internet aracılığıyla bulmuştum. Özellikle evime yakın diye tercih ettim.Daha önceden Toros'ta böyle bir kütüphane yoktu ve ulaşım bakımından da çok sıkıntılıydı. Başka bir kütüphaneye gitmek için iki vesait yapıyorduk. Buranın açılması bence gerçekten çok iyi oldu. Bence çalışma saatleri de çok uygun. Diğer kütüphaneler erken kapanıyor. Nilüfer Başkanımıza ve buranın açılmasında emeği olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"SINAVA DAHA RAHAT, DAHA KONSANTRE BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLİYORUM"

KPSS'ye Toros Cumhuriyet Kütüphanesi'nde hazırlanan Kubilay Şimşek de "Toros'taki kütüphaneyi internetten buldum. Buraya gelme sebebim, evde ses olmasından kaynaklı burada daha rahat çalışabilmem. Burada odağımı daha güzel bir şekilde artırabiliyorum. Üniversite mezunuyum, KPSS'ye hazırlanıyorum. Burada sınava daha rahat, daha konsantre bir şekilde çalışabiliyorum. Burayı seviyorum. Sessiz ve sakin bir ortam. Evime yakın olması da benim için önemli bir faktör. Burada olmaktan mutluyum" dedi.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Güncel, KPSS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençler, Konak’ın Cumhuriyet Kütüphaneleri’nde sınavlara hazırlanıyor - Son Dakika

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