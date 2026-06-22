Gençler ve Yaşlılar 'O Gönüllü Sensin' Projesinde Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençler ve Yaşlılar 'O Gönüllü Sensin' Projesinde Buluştu

Gençler ve Yaşlılar \'O Gönüllü Sensin\' Projesinde Buluştu
22.06.2026 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da gençler ve yaşlılar, deneyimlerini paylaşıp iletişimi güçlendirdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği "O Gönüllü Sensin" Projesi kapsamında Adıyaman'da 30 genç ve 30 yaşlı bir araya geldi.

Adıyaman Eğitim Kültür ve Sanat Derneği (ADEKS) tarafından yürütülen proje kapsamında Eğri Çayı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, gençler ve yaşlılar hayata dair deneyimlerini ve bakış açılarını paylaştı.

ADEKS Başkanı Abdurrahman Şahin, amaçlarının kuşaklar arasında iletişimi güçlendirmek olduğunu belirtirken, Proje Koordinatörü Zeynal Şenlik ise proje kapsamında gönüllülük eğitimleri, kütüphane oluşturma ve çocuklara yönelik sosyal etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Etkinlikte gençler, yaşlılara çeşitli sorular yönelterek sohbet etti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kültür Sanat, Adıyaman, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençler ve Yaşlılar 'O Gönüllü Sensin' Projesinde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu

09:08
Satır satır açıklama yaptı Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt
Satır satır açıklama yaptı! Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt
08:49
Sen ne yaptın öyle Muslera Dünya Kupası’nda geceye damga vuran iki büyük hata
Sen ne yaptın öyle Muslera! Dünya Kupası'nda geceye damga vuran iki büyük hata
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 09:18:57. #7.13#
SON DAKİKA: Gençler ve Yaşlılar 'O Gönüllü Sensin' Projesinde Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.