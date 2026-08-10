Gençler, kamusal alanların geleceği için Çankaya'da buluştu - Son Dakika
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Gençler, kamusal alanların geleceği için Çankaya'da buluştu

Gençler, kamusal alanların geleceği için Çankaya\'da buluştu
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Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin Erasmus+ destekli 'Falling Into Place' projesi kapsamında Çankaya Gençlik Merkezi'nde gençler, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda gençlerin kentsel planlama ve kamusal alan yönetimi süreçlerine katılımı ele alındı.

(ANKARA) - Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından yürütülen Erasmus+ destekli "Falling Into Place" projesi kapsamında gençler ile yerel yönetim ve sivil toplum temsilcileri, Çankaya Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in seçim öncesi söz verdiği ve Mayıs 2025'te hayata geçirilen Çankaya Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arası iyi uygulama örnekleri paylaşılırken gençlerin kentsel planlama ve kamusal alan yönetimi süreçlerine daha etkin katılımını sağlayacak öneriler üzerine ortak akıl çalışması yapıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin yürüttüğü "Falling Into Place: Kırsal Bağlamlarda Katılımcı Mekan Yaratma ve Yaratıcı Sanat Yöntemleri ile Gençlik Çalışanlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında düzenlenen buluşmada, gençlerin yerel karar alma süreçlerine katılımı ve kamusal alanların gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi ele alındı.

KENTSEL TASARIM VE YÖNETİMDE SÖZ GENÇLERİN

Etkinlikte, gençlerin öncülük ettiği mekan yaratma projelerinin yerel yönetimlerle paylaşılmasının yanı sıra gençler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve yerel topluluklar arasında sürdürülebilir iş birliğinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Eylül 2024'te başlayan ve Ağustos 2028'e kadar sürmesi planlanan "Falling Into Place" projesi, Erasmus+ Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları (KA220-YOU) kapsamında destekleniyor.

Proje ile gençlerin kamusal alanların tasarım ve yönetim süreçlerine aktif katılımı, yerel demokrasinin güçlendirilmesi ve gençlik perspektifinin yerel politikalara daha güçlü biçimde yansıtılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gençler, kamusal alanların geleceği için Çankaya'da buluştu - Son Dakika

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