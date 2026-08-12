Gençlerin Sorunları Maslow'la Değerlendirildi - Son Dakika
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Gençlerin Sorunları Maslow'la Değerlendirildi

Gençlerin Sorunları Maslow\'la Değerlendirildi
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DEVA Partisi'nden Şahin, gençlerin önceliklerinin temel ihtiyaçlara gerilediğini vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de gençlerin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal sorunları Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi üzerinden değerlendirerek, "Bizim gençlerimizin piramidinde artık kendini gerçekleştirmek değil; geçinebilmek, bir iş bulabilmek ve başını sokacak bir ev kiralayabilmek var. Piramidin en tepesinde ise en doğal hakları olan kendi vatanında bir gelecek görebilmek duruyor. Çünkü gençlerin hayalleri küçülmedi, hayatın en temel ihtiyaçları erişilmesi güç birer hedefe dönüştü" ifadelerini kullandı.

Şahin, 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada "Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi" üzerinden gençlerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunları değerlendirdi.

Türkiye'de gençlerin önceliklerinin temel ihtiyaçlara kadar gerilediğini ifade eden Şahin, Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde en üst basamakta "kendini gerçekleştirme"nin bulunduğunu hatırlattı ve şu değerlendirmede bulundu:

"Maslow, insanın temel ihtiyaçlarını bir piramitle tarif ederken en alta fizyolojik ihtiyaçları ve güvenliği, en üste ise kendini gerçekleştirmeyi koymuştu. Bugün Türkiye'deki gençlerin önüne aynı piramidi koyduğumuzda basamakların tamamen altüst olduğunu görüyoruz. Bizim gençlerimizin piramidinde artık kendini gerçekleştirmek değil; geçinebilmek, bir iş bulabilmek ve başını sokacak bir ev kiralayabilmek var.

Piramidin en tepesinde ise en doğal hakları olan kendi vatanında bir gelecek görebilmek duruyor. Çünkü gençlerin hayalleri küçülmedi, hayatın en temel ihtiyaçları erişilmesi güç birer hedefe dönüştü. Eskiden okulu bitirmek, işe girmek, ev kiralamak ve aile kurmak hayatın doğal akışı içinde ilerlerdi. Bugün her biri tek başına birer mücadele haline geldi."

"GENÇLER NASİHAT DEĞİL GÜVENCE BEKLİYOR"

Dünya Gençlik Günü'nde gençlere yeni vaatler sıralamak yerine sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Üniversiteden mezun olmak iş bulmayı garanti etmiyor, bir işte çalışmak geçinmeye yetmiyor. Yıllarca emek veren bir genç, yarınını planlamak yerine günü kurtarma telaşıyla baş başa kalıyor. Bu yüzden, 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü'nde gençlerin vaatlere ya da nasihatlere ihtiyacı yok. Onlar sadece bu ülkede çalıştıklarında karşılığını alacaklarına, insanca yaşayabileceklerine ve emeklerinin yok sayılmayacağına inanmak istiyor.

Bir ülkede gençler kendi toprağında kalabilmeyi, bu ülkede tutunabilmeyi en zor hedef olarak görüyorsa durup düşünmek gerekir. Bu memleketin evlatlarına borcumuz, kendi vatanlarında alın terleriyle huzurlu bir gelecek kurabilecekleri imkanları sunmak ve adaletli bir düzen kurmaktır."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlerin Sorunları Maslow'la Değerlendirildi - Son Dakika

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